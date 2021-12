Ya son oficiales en Instagram: Nico Furtado comparte una foto junto a Ester Expósito

Hace aproximadamente un mes que sabemos de esta nueva pareja de actores, pero Ester Expósito y Nico Furtado ya han protagonizado algunos que otros rumores y escándalos. Después de muchas vueltas, por fin son oficiales en Instagram.

Hace poco, Ester Expósito desató la locura con tan solo dar un like, y ahora es Nico Furtado quien ha sorprendido a todos los fans publicando una foto muy sexy en su Instagram junto a su nueva chica.

Nico Furtado ha subido esta fotografía a sus historias de Instagram, y hay que decir que, aunque la instantánea es muy sugerente, y vemos las siluetas de la pareja de enamorados a contraluz, se puede apreciar a la perfección que se trata de ellos. Están muy juntos, y en una posición que insinúa un beso. Nico agarra a Ester Expósito por la cintura, y ella le rodea el cuello con sus brazos.

Ester Expósito y Nico Furtado | Instagram

Parece ser que Nico Furtado ha querido dejar claro al resto del mundo que hará falta mucho más que una simple polémica para separarlos.

La polémica

Hace unas semanas, cuando su relación no era oficial, y tan solo se habían escuchado rumores, a finales de octubre la pareja era fotografiada por primera vez en actitud cariñosa en la estación del Ave de Madrid, donde llegaron tras asistir también juntos a una fiesta en Sevilla.

Parece que la relación comenzó mucho antes de que saliera a la luz, y Ester Expósito se vio envuelta en una polémica por un like furtivo en Instagram.

Resulta que la actriz dio 'like' a una publicación del medio argentino, la revista Paparazzi, que subió una foto en la que llamaban a China Suárez (la ex de Nico Furtado), "Robamaridos", ya que estuvo involucrada en el escándalo de infidelidad entre Wanda Nara y Mauro Icardi. La polémica se terminó de desatar cuando una usuaria de Instagram compartió la prueba de ese like furtivo que Ester Expósito había dado a la publicación.

