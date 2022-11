El sincero mensaje de Risto Mejide por su 48 cumpleaños: "Mis hijos son mis verdaderos y únicos amores"

Risto Mejide está de celebración. Este martes, 29 de noviembre, el presentador cumple 48 años, y en el que es su primer cumpleaños sin Laura Escanes ha querido compartir una reflexión sobre su vida revelando todo lo bueno que tiene, ignorando a la influencer, de la que se separó hace dos meses, y asegurando que está convencido de que "lo mejor está por llegar".

Volcado en su trabajo y en sus hijos, el publicista ha querido hacer balance de su vida en su 48 cumpleaños y, como confiesa, no puede sentirse más afortunado: "Hasta ahora la vida me ha regalado 48 años llenos de cosas bonitas. Una familia que me quiere y que me apoya. Dos hijos que son mis verdaderos y únicos amores. Amigos fieles y leales que son de lo bueno, lo mejor. Una profesión que es mi pasión y con la que aprendo y disfruto todos los días. Dormir sin arrepentimientos ni remordimientos ni resentimientos. Estar tranquilo conmigo mismo. Vivir en paz. Amar sin prisa. Escribir sin pausa. Y salud para disfrutarlo todo", ha compartido en Instagram, asegurando que lo único que puede añadir teniendo en cuenta todo lo bueno que le rodea es "qué bonita la vida". "Y gracias a vosotros por todos vuestros mensajes y buenos deseos. Lo mejor está por llegar. Jamás lo dudéis", ha concluido, convencido de que aun no ha vivido su mejor etapa.

Fue el pasado 25 de septiembre cuando la pareja anunciaba su ruptura a través de sus redes sociales después de 7 años de relación y una hija de tres en común, Roma. Lo que parecía que sería una separación modélica, "sólo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos", deseaba Risto a su exmujer entonces, saltaba por los aires tras descubrirse el romance de Laura con el cantante Álvaro de Luna.

Tras la publicación en la revista Lecturas de unas cariñosas imágenes de la incipiente pareja en su primera escapada romántica a las Islas Canarias el pasado puente de noviembre, el publicista dejaba de seguir en redes sociales a la influencer, que minutos después seguía los pasos de su exmarido haciéndole otro 'unfollow' en Instagram. Movimientos que dejaban entrever que a Risto no le habrían sentado nada bien las apasionadas imágenes de Laura con el cantante de 'Levantaremos al sol'.

Un mes después, la catalana consolida a pasos agigantados su incipiente noviazgo con Álvaro de Luna y acaba de viajar hasta México para acompañar a su chico durante parte de la gira que está realizando por Latinoamérica.

