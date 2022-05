Silvia Alonso: ¿está feliz al lado de David Broncano?

En septiembre del año pasado conocimos una pareja que fue una sorpresa para todos: David Broncano y Silvia Alonso eran novios.

La revista Semana fue el medio que destapó esta relación publicando en exclusiva unas imágenes de la actriz y el presentador pillados juntos en un convierto en Rivas. Tras estas instantáneas, la pareja no ha ocultado su amor, y aunque han evitado hablar en todo momento de cómo es su relación amorosa, lo que sí podemos decir es que están felices y enamorados.

Recientemente, Broncano y Silvia eran captados a su llegada al aeropuerto de Madrid tras su viaje de Semana Santa a Huesca y se mostraron de lo más esquivos con la prensa. Y así ha vuelto a ocurrir…

La actriz ha acudido a la presentación de la película 'El Comensal' protagonizada por su amiga Susana Abaitua, allí ha dedicado unos minutos a hablar con la prensa.

Silvia confiesa ser una mala anfitriona para sus invitados por lo despistada que es en la cocina: "Yo soy un desastre. Invito a la gente y luego digo "espera, si no tengo comida, hay que pedir", eso lo hago mucho". Además admite que la cocina no es su punto fuerte y que solamente se mete entre fogones para sobrevivir: "No me gusta, no. Lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, pero no". A la pregunta de si es Broncano el encargado de cocinar en casa, la actriz prefiere no contestar.

Prefiere no hablar de su relación con David Broncano

A pesar de no querer hablar de su vida sentimental, Silvia Alonso asegura que está "muy feliz" en su nueva etapa.

Y sobre si les veremos juntos este verano de vacaciones, la intérprete confiesa su deseo de no querer ser fotografiada por los paparazzis, ya que si se va de vacaciones es "para desconectar". Y es que a pesar de la fama, Silvia Alonso y David Broncano han evitado hablar de su vida privada desde que comenzaron su relación, prefiriendo mantenerse al margen del foco mediático.

