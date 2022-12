El significativo mensaje de Amaia Montero a 'La Oreja de Van Gogh' tras el fin de su gira

Hace apenas dos semanas que la revista ¡HOLA! hizo público el motivo del ingreso de Amaia Montero. "Un fuerte cuadro de estrés y ansiedad debido a los preparativos de su nuevo proyecto discográfico, que tenía previsto publicar a comienzos de 2023" llevó a la cantante a permanecer varios días ingresada en una clínica de Navarra.

Desde sus alarmantes imágenes en blanco y negro junto a las que adjuntó un pie de foto tan sorprendente como enigmático, y que posteriormente decidió eliminar, la artista no había vuelto a compartir ninguna fotografía en redes. Sin embargo, hace apenas unos días la vasca hacía uso de sus Instagram Stories para hacernos testigos de una imagen donde aparecía con mucho mejor aspecto y presumiendo de una media sonrisa durante una jornada en alta mar.

Ahora, Amaia Montero ha vuelto a aparecer en el universo 2.0 con el significativo gesto que ha tenido con el grupo del que formó parte durante más de una década, 'La Oreja de Van Gogh. Y es que, con motivo del fin de su gira, 'Un susurro en la tormenta', la conocida banda ha querido compartir un emotivo texto cargado de agradecimiento.

"Se acabó. Hace más de dos décadas que organizamos nuestras experiencias vitales por discos. Ayer bajamos el telón de 'Un susurro en la tormenta' que inevitablemente estará ligado al COVID y a los 125 conciertos por medio mundo. Necesitamos perspectiva para interiorizar mucho de lo que nos ha pasado. Reflexionar sobre el disco y la gira para seguir buscando. El camino lo tenemos claro pero caminar no es tan fácil. El cariño recibido durante estos más de dos años no es patrimonio de este disco pero nos sigue sorprendiendo y llenando de orgullo. Gracias Chicago por un final de gira soñado", puede leerse en la publicación.

Un sentido mensaje al que la que fuera vocalista del grupo no ha dudado en reaccionar con unas palabras de orgullo y admiración hacia Leire Martínez, que fue quien la sustituyó, y hacia los que un día fueran sus compañeros: "Well done, babies‼", ha inmortalizado junto a un corazón rojo.