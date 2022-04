Shaila Dúrcal y Carmen Morales acaban con los rumores de enfrentamiento entre ellas

Las peleas entre hermanos son conocidas por todos y desde el principio de los tiempos. No importa si es por comerse la última croqueta, una prenda de ropa extraída del armario cuando el otro no está, chivarse de algo a los padres o, en caso de esos que tienen padres famosos, hacer de ellos en producciones audiovisuales. Aunque esta no es una de las broncas más comunes, sí que es por lo que supuestamente se han enfrentado Carmen Morales y Shaila Dúrcal, las hijas de la cantante y actriz Rocío Dúrcal.

Fue el 25 de marzo de 2006, el día en el que Carmen y Shaila dieron su último adiós a su madre, 16 años han pasado y es ahora con motivo de homenajear a la artista y dar a conocer su vida cuando Sony Music ha planteado producir una película sobre ella, mezclando su vida personal con su carrera profesional. El proyecto narraría la historia de Rocío Dúrcal siendo una de sus hijas quien se encargaría de dar vida al papel de su madre.

Interpretar a su progenitora ha sido precisamente lo que ha generado supuestamente un conflicto entre ambas, tal y como lo ha informado la revista Diez Minutos. Según el medio tanto Shaila como Carmen están preparándose y tirando de contactos para conseguir ser la que interprete al personaje de su madre, pero sin dejarse claro quién de las dos será finalmente la elegida.

Cada una de ellas tiene diversas motivaciones por las que ser las protagonistas de esta producción haciendo que la propia productora se plantee la posibilidad de contar con ambas, Shaila para la parte en la que su madre ya es adulta y Carmen para recordar la juventud de la artista. Tanto una, como la otra, encajarían físicamente en el papel de su madre por el gran parecido que guardan con ella, siendo el momento perfecto para que Carmen regrese a la actuación tras 10 años alejada de los focos, de igual modo que la forma de demostrar a todos que vale para ser actriz, y no solo para cantar, en el caso de Shaila.

El documental ha levantado polémica y generado debate en las redes sobre el enfrentamiento entre las dos hermanas extendiendo rumores de enemistad. Es por ese motivo que Shaila y Carmen han querido aprovechar la situación y, valiéndose del sentido del humor, hacer eco de su buena relación. Por medio de una imagen y un video han representado una pelea en la que se tiran de los pelos, literalmente. Una lucha a cámara lenta y en blanco y negro que venia precedida por una instantánea que recordaba a un cartel de una pelea sobre el ring presentando a ambos contrincantes.

Shaila Dúrcal y Carmen Morales hacen que se pegan | Redes

En posición de boxeo y con las iniciales de sus nombres, Shaila ha compartido con sus seguidores el divertido momento, poniendo así fin a los comentarios que aseguraban que a raíz de la producción sobre Rocío Dúrcal, las hijas de Antonio Morales se habían distanciado. Como dicen, una imagen vale más que mil palabras y esta de las hermanas Morales Dúrcal lo dice todo, confirmando que están más unidas que nunca.

La pelea entre Shaila Dúrcal y Carmen Morales | Instagram Shaila Dúrcal

