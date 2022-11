Sara Carbonero recibe el alta hospitalaria una semana después de haber sido operada

Sara Carbonero ha recibido el alta hospitalaria. Al menos así informa de ello la revista Semana en primicia que asegura que ha sido este lunes 28 de noviembre al mediodía cuando la periodista ha abandonado la Clínica Universidad de Navarra en la que se encontraba ingresada desde hace una semana.

Fue una revisión la que hizo que su equipo médico tomara la decisión de que debía de pasar por quirófano de manera inmediata. Una intervención sobre la que, cinco días después de trascender la noticia, pocos detalles se conocen.

Ahora, al fin, según ha podido saber el citado medio, la presentadora regresará a casa y podrá ver a sus hijos, Martín y Lucas, tras unos días delicados en los que ha recibido la visita de su madre Goyi Arévalo, de su hermana Irene, de su gran amiga Isabel Jiménez y de su novio, Nacho Taboada.

Quien pese a los kilómetros que separan a Catar de España también ha demostrado estar al lado de Sara, así como al tanto de su estado de salud, ha sido Iker Casillas, que se mostró de lo más enfadado al conocer el impacto mediático que había supuesto que la noticia de su operación de urgencia se hiciera pública.

Así, estallaba a través de su cuenta de Twitter arremetiendo contra los medios de comunicación por no respetar la privacidad de su exmujer: "La carrera por dar la noticia. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea y no pensar en el implicado. La carrera de cascar la puta noticia y no reparar en el daño que hacen también a su entorno. Lamentable. LA NOTICIA", escribió hace unos días.

