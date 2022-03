Rosalía vino a España para su entrevista en 'El Hormiguero' acompañada de su novio Rauw Alejandro

Este jueves 17 de marzo por la noche, la cantante Rosalía acudía a 'El Hormiguero', presentado por Nuria Roca en esta ocasión ya que Pablo Motos dio positivo en coronavirus, para presentar su nuevo disco 'Motomami': "He tardado 3 años en sacar el disco y creo que sin la pandemia no me habrían salido las canciones que hay en el álbum".

Una de las cosas que más llamaron la atención de la entrevista en el programa de Antena 3 es que la artista se disfrazó de reportera y salió a la calle a preguntar a sus fans por ella misma. Pero uno de los momentazos de la noche es cuando también preguntó por el cantante C. Tangana, su ex pareja.

"Yo sí que he llegado a pensar que C. Tangana se ha querido copiar un poco y meter ese flamenquillo ahí", al escuchar esa respuesta de un grupo de fans, la cara de la cantante ha sido un poema.

Rosalía, siempre acompañada de Rauw Alejandro

Pero lo cierto, es que la cantante está pasando por uno de sus mejores momentos, tanto profesionalmente como sentimentalmente. Rosalía mantiene una relación con el cantante Rauw Alejandro, que también triunfa en el panorama musical internacional, y en esta ocasión no podía ser para menos.

Rauw ha acompañado a Rosalía en su viaje a España y así lo publicaban en sus redes sociales. Aunque, como podemos ver en el vídeo, la cantante siempre se muestra discreta a la hora de hablar de su chico y de su relación.

Rosalía y Rauw Alejandro en redes sociales | Instagram Rauw Alejandro

