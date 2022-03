Rosalía se hace pasar por una reportera en 'El Hormiguero' y pregunta por C. Tangana

Rosalía acudía la noche del pasado jueves a 'El Hormiguero', en esta ocasión presentado por Nuria Roca, ya que Pablo Motos ha dado positivo en coronavirus, para presentar su nuevo disco 'Motomami': "Lo he hecho desde el amor, con ganas de experimentar y aunque esté hecho con códigos distintos al final el lugar desde el que sale es el mismo. Emociona o no", explicaba la catalana sobre su trabajo.

Además, aprovechaba la entrevista para explicar: "He tardado 3 años en sacar el disco y creo que sin la pandemia no me habrían salido las canciones que hay en el álbum. Estuve casi dos años en Estados Unidos lejos de mi familia, de mi pueblo... nunca habíamos estado tanto tiempo separados".

Sin embargo, la cantante tenía una sorpresa preparada para todos los telespectadores, y es que se había disfrazado de reportera y había salido a la calle a preguntar por ella misma, algo que resulto ser uno de los momentazos de la noche.

Peluca rubia, gafas de pasta y un look completamente distinto al que podría llevar que la hacía estar completamente irreconocible. Así se lanzaba a las calles para averiguar la opinión que la gente tenía de ella de la manera más divertida posible.

Rosalía pregunta por C. Tangana

Pero ha habido un momento en el que Rosalía en vez de preguntar por ella, ha preguntado por el cantante C Tangana, a lo que un grupo de jóvenes respondía: "Yo sí que he llegado a pensar que C. Tangana se ha querido copiar un poco y meter ese flamenquillo ahí".

Al escuchar esa respuesta, la cara de la cantante ha sido un poema. Acto seguido conseguía hacer incendiar las redes sociales con este gran momento que acababa de regalarnos. Los espectadores no se esperaban que la artista fuera a atreverse a lanzar esta indirecta al cantante.

