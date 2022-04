Rosa López confiesa si se arrepiente de lo que dijo en sus polémicas declaraciones

A veces las apariencias engañan... Hace unas semanas Rosa López se abría ante millones de espectadores que escuchaban atentos sus palabras ante las preguntas de Jorde Évole. Una entrevista que sacó a la luz muchos aspectos que desconocíamos del paso por La Academia de 'Operación Triunfo' de la cantante y que, 20 años después ha querido compartir con todos lo que le vieron en ese momento, y para los que no.

Entre lágrimas y con duras declaraciones, la que fuera "Rosa de España", ganándose el cariño de todos los españoles y representando a nuestro país en Eurovisión, relataba cómo recordaba aquellos meses que pasó en el concurso musical, lo que tuvo que hacer para poder entrar y lo que ocurrió cuando fue catapultada a la fama y poco después casi olvidada por todos aquellos que la apoyaron.

Con motivo de la presentación de la nueva película de Laura Pausini, la andaluza se ha sincerado ante los micrófonos de Europa Press poco después de posar en el photocall, vestida con un look total black y luciendo espectacular. Revelando su admiración por la cantautora italiana, Rosa López ha manifestado que no puede explicar lo que es para ella Laura Pausini.

"La admiro como cantante, la admiro como persona, como mujer y en este mundo que llevo experimentando tantas cosas tengo muchas ganas de ver la película y de ver cómo lo ha focalizado ella y si realmente yo estoy acorde con ese criterio que ella tiene porque me siento muy identificada con ella y su naturalidad, con su forma de ver la vida, su filosofía, me encanta, me flipa", ha asegurado la artista, afirmando que si no hubiera sido cantante le habría gustado estudiar psicología para "entenderte tú también", aunque reconoce que "yo soy mala estudiante".

Aprovechando el momento los medios han querido conocer cómo se encuentra ahora, tras llenar titulares con su paso por el programa 'Lo de Évole'. "Yo soy muy feliz siempre, sí, es verdad que a veces te puede pillar cuando eres más jovencita con más inseguridades, dices cosas que no debes", declaraba dejando entre ver que no estaba del todo contenta con lo dicho previamente.

"Aquello que dije en el programa, hay mucha gente que me lo ha dicho, oye que yo no te voté por pena", confesaba antes de manifestar que había cosillas "que no han salido, positivas, que explicaban eso. Eso está dicho desde una Rosa llena de inseguridades, hace 20 años, ahora con mis 41 años lo que procuro es quitarle importancia", continuaba explicando. "Intento llevar la vida lo más natural posible, porque si hay algo claro en la vida es que hay que ser felices", explicaba dejando claro que lo más importante es ser felices.

Siguiendo con los comentarios desafortunados que ha podido recibir tras narrar cuales eran sus problemas económicos. "Eso fue un refritillo", expresa. "Vivimos en una vida que contantemente, lo mismo es en directo, con sus fallos y todo, y es perfecto, pero es verdad que a veces se editan las cosas y a lo mejor quedan bonitas, pero no quedan las cosas positivas que querías", relata antes de confesar que no se arrepiente de nada. "Yo no me arrepiento de nada en la vida, hasta de los fallos", dice.

Con todo el revuelo que causo su entrevista, algunos de sus compañeros se pronunciaron sobre aquellos años, como Manu Tenorio quien parecía posicionarse claramente ante las acciones de Rosa, siendo esta quien ha revelado que: "esto al final se alimenta de algo que no es real", terminaba la artista antes de mostrarse de lo más feliz con la vida y asegurando que está con una persona que algunos califican como muy guapo, pero que ella afirma que lo es, pero, sobre todo, "de corazón".

Seguro que te interesa...

Manu Tenorio habla claro sobre cuál es su verdadera relación con Rosa López tras sus controvertidas declaraciones