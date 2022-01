El romántico gesto de María Pedraza con Álex González en su idílico viaje a las Maldivas

Dibujando letras en la arena, bajo el sol y escuchando las olas del océano Índigo, así ha aparecido María Pedraza en Instagram tumbada y mirando al cielo dejando ver un sutil detalle romántico que la joven ha querido compartir con sus seguidores y demostrar cómo va su relación con el también actor Álex González.

Hace unas semanas tuvimos la confirmación que todos esperaban, la pareja hacía oficial su relación posando juntos, y de la mano, en el Festival Internacional del Mar Rojo, evento que se celebra en Yidda, en Arabia Saudí.

Esta noticia no pillo por sorpresa, ya que los actores habían sido el centro de las miradas desde el pasado verano cuando se comenzó a rumorear que, en el set de rodaje donde se grababa la nueva temporada de 'Toy Boy', había surgido el amor. Un romance que ha puesto muy felices a algunos de los fans de María Pedraza tras su ruptura con Jaime Lorente.

Tras confirmar que estaban saliendo, la pareja no se ha molestado en esconder sus sentimientos y, pese a no haber compartido todavía ninguna imagen juntos, sí que hemos podido ver como ambos comparten en sus fotografías los mismos escenarios.

Las redes sociales han sido testigo de los planes que han ido haciendo María Pedraza y Álex González estos últimos meses. Los madrileños han realizado varías escapadas desde que empezaron su noviazgo, destacando su viaje a la infancia en Disneyland París, donde los dos compartieron unas tiernas instantáneas plasmando cómo había disfrutado durante su estancia.

No fue hasta su nuevo destino donde las muestras de afecto quedaron capturadas. En el Pirineo Catalán, sobre la nieve y esquiando en las pistas de Baqueira Beret la pareja terminó el año más enamorados que nunca dejándose ver en actitud muy cariñosa, aunque no quede reflejado en sus respectivas cuentas de Instagram, donde ambos publican imágenes en solitario.

Todavía no hemos podido ver cómo posan juntos y regalan unos bonitos retratos a sus fans, pero María Pedraza ha tenido un detalle romántico con su novio aprovechando el entorno en el que se encuentra pasando unos días, las Islas Maldivas.

El paraíso tropical ha sido el elegido por la pareja para disfrutar y escapar de sus ajetreadas vidas. Con las aguas cristalinas, las arenas claras y los extensos arrecifes, la joven de 25 años ha querido dejar constancia de lo bien que va su romance y para ello apunta directamente a la luna.

"Talking to the moon" es la melodía que acompaña el video publicado por María Pedraza. La canción de Bruno Mars le ha venido genial a la intérprete para decir, sin palabras, sus sentimientos hacia Álex González. "Hablando con la luna" dice la letra, algo que ha seguido el actor respondiendo al gesto de su novia. "To the moon and back", escribía el español, una forma de decirle a su novia que con ella llegaría a la luna y luego volvería.

La protagonista de 'Elite' ha modernizado la clásica declaración de amor tallando las iniciales de los enamorados en un árbol u otra superficie, haciéndolo ella misma sobre la arena del paraíso tropical. "A" y "M”" puede leerse a medida que el dron que la graba se aleja hacia las alturas.

Un vídeo que deja ver tanto el lugar de ensueño, como el fantástico momento que está viviendo la pareja haciendo eco de su amor.

