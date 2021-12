Álex González se deshace en halagos con su novia María Pedraza

Actualmente, Álex González y María Pedraza son una de las parejas más queridas de nuestro país. Desde que empezaron los rumores de relación el pasado verano por las grabaciones de 'Toy Boy' y tras la ruptura de María con Jaime Lorente, la pareja ha hecho público su amor.

Y es que no dudan en compartir en sus redes sociales los bonitos planes de pareja que hacen juntos, como por ejemplo su viaje a Disneyland París, del que todo el mundo habla, o su día cultural en el Museo, donde no dudaron en tener gestos de cariño el uno con el otro.

Además, delante de las cámaras, no dudan en deshacerse en halagos el uno en el otro y eso mismo es lo que ha hecho el actor en un evento de Moet celebrado este jueves por la noche en Madrid. "Es una grandísima compañera, es una de las mejores compañeras con las que he trabajado, aparte de lo obvio, es una actriz con un talento sobrenatural, es una compañera extraordinaria y muy generosa", decía Álex sobre María.

María Pedraza | Gtres

Además, ha revelado que pasarán las Navidades juntos que María es "muy guapa" y que es consciente de que él es la envidia de todos: "Lo sé, soy consciente, trabajo cada día, no hay que relajarse nunca".

Los reporteros allí presentes le han preguntado si ya conoce al bebé de Hiba Abouk, ex pareja y compañera de profesión, y Álex ha confesado que "no, tengo muchas ganas, pero todavía no lo he podido conocer. A Hiba le tengo mucho cariño, siempre ocupará un lugar muy especial para mí, compartí una época preciosa con ella".

