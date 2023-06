Risto Mejide y su novia, Natalia Almarcha, ¿han roto?: Las llamativas pistas que apuntan a ruptura

A principios de semana, Risto Mejide dio un importante paso en su relación con Natalia Almarcha, y es que después de unos meses de noviazgo, el publicista decidió que era el momento de que su pareja conociese a una de las personas más importantes de su vida, la hija que tiene en común con Laura Escanes, Roma.

A través de su perfil de Instagram, el escritor compartió una tierna imagen en blanco y negro en la que aparecía Natalia abrazando a la niña y decidió acompañarla del siguiente pie de foto: "amoR". Una presentación que supondría un paso más en su relación y con la que el presentador y la farmacéutica seguirían reforzando su noviazgo. Hace un par de semanas, Laura Escanes también compartió una fotografía en la que aparecía su novio, Álvaro de Luna, con su hija en brazos, un gesto que a la influencer le causó una gran cantidad de críticas.

Lo sorprendente ha sido que a los pocos días de publicar la imagen de Natalia y Roma, el presentador ha decidido eliminarla de su muro de Instagram, algo que ha causado que cierto revuelo entre los usuarios y por lo que perfiles como el de La Cuernis o Abel Planelles, que se dedican a informar sobre la última hora de los famosos, hayan hablado de una posible ruptura entre la pareja.

Y es que, como ellos mismos han explicado no solo ha borrado la imagen Natalia y Roma, sino que ambos han dejado de seguirse en Instagram, por lo que puede que la pareja esté atravesando una crisis o, por el contrario, hayan decidido poner punto y final a su noviazgo.

Ante estos repentinos movimientos por parte de la pareja y los rumores de ruptura, algunos usuarios han considerado que tal vez Natalia prefiere mantener su privacidad y por eso han hecho así las cosas. Pero La Cuernis y Abel Planelles han explicado que desde que se eliminó la instantánea, Natalia comenzó a aceptar solicitudes en su perfil de Instagram, algo que hasta el momento no había hecho.

Al empezar a tener nuevos seguidores, mucha gente tuvo acceso a las historias de la joven en las que publicó muchos mensajes que estaba recibiendo en los que acusaban a Risto de supuestas infidelidades mientras estaba en una relación con ella. Mensajes que La Cuernis ha recopilado y ha compartido en su perfil de Instagram y ante los que Natalia respondía: "A ver, hoy estoy recibiendo muchos mensajes así. Estas cosas me duelen, tanto si son verdad como si está manipulado todo lo que me pasáis ya no procede... Haberme avisado antes".

La Cuernis comparte las historias de Natalia Almarcha | Instagram

Por el momento, Risto no se ha pronunciado respecto a las informaciones que están saliendo, ni ha confirmado o desmentido su posible ruptura con Natalia, mientras que la farmacéutica está dando a entender que entre ella y el publicista ya no existe ningún vínculo.