Risto Mejide comparte una foto de Laura Escanes en ropa interior tras las críticas recibidas

Hace tan solo un día que Laura Escanes nos hacía partícipes de la desafortunada reflexión de un usuario al visualizar un vídeo que la influencer compartió en sus Instagram Stories. En camisa y dejando al descubierto parte de su ropa interior, la joven de 25 años tuvo que enfrentarse nuevamente a las críticas de aquellos a los que no les pareció apropiada la grabación.

''No sé yo si te gustaría que Risto hiciese eso y recibiera miles mensajes de tías babeando. No me gustaría ver a mi novia así delante de 500 mil seguidores y todos babeando. No te lo digo en plan mal. Si estás haciendo una campaña de ropa interior, vale, pero insinuarte así a sabiendas que vas a tener tíos mirando a propósito, pues no lo veo. Al final está claro que te tiene que gustar a ti y a tu pareja que hagas eso. Sin acritud'', le escribía indignado un internauta.

Un comentario al que, atónita, Laura se limitaba a contestar un simple pero revelador ''oh, wow'' ante el asombro por su curiosa reflexión y por el que, posteriormente, posteaba una serie de instantáneas a modo de reivindicación donde presumía de figura con el mismo outfit con el que posó en el vídeo que el usuario le recriminó.

'''Pero qué van a pensar cuando vean estas fotos', 'pero por qué subes estas fotos y estos vídeos insinuando', 'cuando tu hija sea mayor y vea las tonterías que subes''', es el mensaje que Escanes inmortalizó junto a las fotografías.

Risto Mejide le muestra su apoyo a Laura Escanes

Ahora, la persona que se ha visto salpicada por el comentario en cuestión, Risto Mejide, se ha pronunciado para defender a su chica. Y es que, el publicista ha querido apoyar la reivindicación de su mujer compartiendo una imagen de Laura en ropa interior.

''Pues a mí me encanta que @lauraescanes, además de una compañera de vida inmejorable, sea así de SEXY y que lo enseñe todo lo que quiera y más. El problema lo tiene la gente que piensa que debería pedir permiso o perdón. Yo, mientras tanto, aquí estoy, babeando como el que más'', ha escrito junto al posado.

