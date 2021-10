La respuesta de Tamara Falcó a la inesperada pregunta que le ha puesto en un aprieto frente a Íñigo Onieva

En uno de los mejores momentos de su vida a todos los niveles, Tamara Falcó ha acudido como invitada al programa en el que colabora habitualmente, 'El Hormiguero', para presentar su primer libro, 'Las recetas de casa de mi madre', un compendio de los platos que se comen en el hogar de Isabel Preysler, cuyas recetas ha 'heredado' su hija y ahora comparte con todos nosotros.

Una noche muy especial en la que la Marquesa de Griñón contó con el apoyo de su fan número uno, Íñigo Onieva, que por primera vez asistió como público al programa en el que trabaja su novia. Haciendo oídos sordos a los rumores que hablan de deslealtades por parte del ingeniero, la pareja ha vuelto a demostrar que su amor está por encima de todo y que su relación se consolida cada día.

Muy enamorada, Tamara no dudaba en confesar su amor por el empresario, asegurando en una divertida ronda de preguntas que, entre no tener teléfono móvil nunca más y olvidarse de su novio, tiene claro lo que elegiría: "Me quedo con él", respondía entre risas sin dudar la socialité, mientras un tímido Íñigo agradecía las palabras de su pareja haciendo un corazón con las manos.

Tras el programa, la pareja salió sonriente y feliz en el coche de Íñigo, con una radiante Tamara iba sentada en el asiento del copiloto. Sin atender las preguntas de la prensa sobre el momento personal que están viviendo, ambos lucieron una gran sonrisa en el rostro con la que zanjaron cualquier tipo de distanciamiento entre ellos. Finalmente, la pareja llegó a la casa de la socialité en el centro de la capital, donde entraron juntos sin hacer declaraciones para disfrutar del éxito de la entrevista de la Marquesa de Griñón en 'El Hormiguero' con la mayor tranquilidad posible.

