La respuesta de Elena Furiase cuando le preguntan si quiere ampliar la familia seis meses después de tener a su segunda hija

Elena Furiase ha acudido junto a su madre, Lolita Flores, a la presentación del Festival de Huelva. Un Festival al que ha acudido en otras ocasiones, pero al que esta vez no podrá asistir debido a que continua volcada en la lactancia materna a demanda: "Hay veces que no puedes físicamente, no. Si estás dando el pecho o hay ciertas cosas que se te permite tampoco irte muchas noches entonces. Bueno, yo estoy en un momento muy bonito de mi vida, que es la crianza de mi hija y de mi hijo, que todavía es pequeño, pero sigo trabajando, sigo a pie del cañón. Lo que pasa es que bueno, ahora mismo estoy un poco más limitada en los viajes, pero bueno, ya dentro de nada cumple seis meses", revela a Europa Press.

Unas declaraciones, que te dejamos al completo en el vídeo de arriba, donde no puede evitar que se le caiga la baba hablando de su hija Nala: "Pues está hecha un bollo, un bollito, está preciosa, está sanísima. Está fuera del percentil, ya, o sea que está preciosa".

También ha revelado que de momento no le saca parecido con nadie de la familia: "Todavía es muy pequeña. No se sabe".

Nala tiene enamorados a todos los miembros de la familia, incluso a su hermano Noah que parece que al principio tuvo algo de celos de su hermanita, pero según confiesa Elena ya está superado: "Bien. Ya, muy bien, muy bien".

¿Cómo se encuentra su madre, Lolita Flores?

La intérprete también se ha pronunciado sobre su madre que recientemente ha pasado por una etapa un tanto complicada tras romperse un dedo en un accidente doméstico con una garrafa de agua y después de haber pasado el covid de nuevo: "Bueno lo del covid no es un susto y lo del dedo gracias a Dios solo es un dedo".

