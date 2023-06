Las reivindicativas fotos de Lolita Flores en bikini a sus 65 años: "Orgullosa de mi genética"

Lolita Flores está viviendo un inmejorable momento tanto personal como profesional. Además de su papel como jurado en 'Tu Cara Me Suena', hace unos días se estrenó 'Las Invisibles', una serie sobre un grupo de camareras de piso que trabajan en un lujoso hotel en el Mediterráneo y que juntas se enfrentarán a distintas situaciones.

Una proyecto que ha contado con un gran apoyo, y es que no solo la cantante está contenta de su trabajo, sino que sus familiares, en concreto su hijaElena Furiase, compartió a través de su Instagram lo orgullosa que estaba de su madre y de todo lo que estaba consiguiendo en su carrera profesional.

Elena Furiase apoya a su madre en el estreno de su serie | Instagram

Ahora, Lolita ha querido compartir con todos sus seguidores una sorprendente imagen en bikini. Y es que la artista ha publicado lo bien que le queda el traje de baño que se ha comprado y que lucirá en su próximo viaje. Además ha explicado a su comunidad los distintos sucesos que están ocurriendo en su vida y de los que se siente muy orgullosa.

"He llegado a casa, me lo he probado y me queda bien, entre mi Miguel que me da caña con los ejercicios, mis nietos, el trabajo, mi cabeza y la dieta creo que dentro de una semana que me voy de vacaciones, mientras estudio algo, que no puedo contar, me lo voy a poner. 65 y orgullosa, sobre todo de mi genética, no necesito playa para hacer un posado de verano, aquí lo tenéis. Buena noche y buena semana", unas palabras con las que la artista ha reivindicado lo orgullosa que se siente de su cuerpo a su edad.

A sus 65 años, Lolita ha compartido con sus seguidores lo orgullosa que se siente de sí misma y lo mucho que está trabajando en su carrera profesional, para la que aún sigue formándose aunque no ha querido revelar en qué ámbitos.

Además, la artista también se siente muy contenta de la familia que ha creado, y es que en numerosas ocasiones comparte en su perfil de Instagram muchos de los momentos que vive junto a ellos, sobre todo con sus hijos y sus nietos. Algo que ocurrió hace un par de semanas cuando presentó públicamente a Ruth, la novia de su hijo, Guillermo Furiase.