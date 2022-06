Las redes sociales no solo sirven para mostrar lo felices que somos en nuestro día a día, sino que, a veces, también se utilizan para reflexionar. Así lo ha mostrado Tania Llasera en una de sus últimas publicaciones, donde la presentadora ha hablado sobre la naturalidad de los cuerpos y sobre la importancia de quererse y aceptarse a uno mismo.

Si miramos al pasado, todos a lo largo de los años hemos sufrido cambios, y no solo físicamente. Tania se ha encontrado con unas fotografías que desconocía después de que su suegro abriese el baúl de los recuerdos. Esto le ha llevado a querer compartirla con sus seguidores en su cuenta de Instagram para mandar un mensaje. "No publico esta foto para que me comparéis con mi cuerpo actual", comenzaba escribiendo.

En la instantánea que ha subido en redes, se ve a Tania acompañada de su cuñada Inés disfrutando de un paseo en barco durante el verano donde se les ve a ambas muy felices. "Y quería compartir que no prefiero mi físico anterior, ni el que habito ahora", continuaba reflexionado públicamente.

Más allá de eso, ha querido explicar que se encuentra muy "contenta y satisfecha" de haber vivido todos los cambios de su cuerpo y de haber disfrutado de ellos. "Mi cuerpo funciona, me ha dado muchas alegrías y dos hijos maravillosos", afirmaba.

Y es que es cierto que, últimamente, los mensajes de 'body positive' inundan Instagram, y como dice Llasera "está bien", pero para ella lo más acertado es "la neutralidad corporal" como, según ella, es su caso. "No es quererse a la fuerza es aceptarse siempre", ha terminado diciendo.

La neutralidad corporal

Tania Llasera no es la primera vez que utiliza las redes para defender la naturalidad. De hecho, hace unos años volvía a reflexionar en redes sobre el movimiento 'body postive', algo que para ella no es del todo correcto: "El body positivity está bien, pero la neutralidad corporal me parece más acertada en mi caso".

Además, siempre ha querido dejar claro que no le gusta estar obligada a gustarse a cada segundo. "No todo mi cuerpo me gusta. No toda mi personalidad me flipa. Hay ratos que no me aguanto ni yo. Hay momentos que me siento una diosa y momentos que me detesto", escribía.

