Tania Llasera pasa por quirófano tras ''meses sangrando de manera bestial''

Tania Llasera anunciaba hace unas semanas que se estaba sometiendo a una dieta, no para adelgazar, sino para limpiar su organismo antes de someterse a "una operación que tengo programada para extirpar un pólipo e introducir un Kyleena en un útero. Un diu con hormonas de última generación que me ayudarán con los sangrados", informaba la presentadora en una publicación en sus redes sociales.

Hace apenas unas horas, Llasera reaparecía en su cuenta de Instagram desde la cama de un hospital con el fin de informar a sus seguidores de que el momento de su operación había llegado tras meses y meses teniendo un "sangrado bestial". Afortunadamente, contaba que todo había salido bien y que era una mujer nueva: "Pensaba que nunca lo diría, pero ha sido chachi. Ha sido un día… iba con miedo y desconocimiento, pero al final lo que me he hecho es quitarme dos pólipos. Ya están en el cielo de los pólipos. Han tardado 20 segundos en quitármelo. Tenía cositas que no debían de estar ahí", explicaba en sus Stories.

Además, la presentadora publicaba una serie de instantáneas que acompañó con un texto en el que explicaba más a fondo todo lo sucedido y lo que había sentido en cada momento: "Ayer me puse yo primero. Mi cuerpo ha alumbrado dos seres vivos, los ha amamantado y siempre estará para dar abrazos a los míos. Pero de alguna manera siento que ayer mi cuerpo volvió a ser mío. Las que habéis llevado un embarazo sabéis que tu cuerpo deja de ser solamente tuyo. Y durante la primera fase de crianza, en el túnel de la entrega total, es de todos".

"Ayer ayudé a mi cuerpo, en vez de descuidarme por ignorancia y miedo, llevaba meses sangrando de manera bestial y ayer lo atajé con ayuda de una ginecóloga genial que me explica las cosas para que las entienda", reflexionaba Tania.

"Te amo doctora Alexandra Henriquez, ella me absorbió 2 pólipos bastante grandes que tenía en el útero y me metió aprovechando la anestesia un diu hormonal llamado Kyleena. Y ahora me siento llena de poder, porque ya no voy a ser una mujer sangrante 20 días al mes, mi cuerpo vuelve a ser mío y nada me puede parar", explicaba aliviada la presentadora.

Sin dudarlo animaba a todas las mujeres a hacerse controles rutinarios de su cuerpo para evitar sustos como el suyo: "Os animo a que os chequeéis los bajos señoras y señoritas. No estamos obligadas a estar incómodas por ser mujeres. La ingeniería femenina es tan importante cuando se usa para la reproducción como cuando no. Pronto un directo con mi ginecóloga maravillosa para informaros de todo", prometía Llasera.

