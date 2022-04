Rachel Valdés habla sobre la posibilidad de tener hijos con Alejandro Sanz

Rachel Valdés se ha convertido en la nueva colaboradora de Stradivarius. La novia de Alejandro Sanz ha trabajado con la marca para plasmar su arte con la nueva obra que ha creado para el nuevo concepto flagship store de la firma Stradivarius en Madrid.

La cubana es una de las artistas contemporáneas más conocidas del panorama internacional y sus obras, tan originales como diferentes, han formado parte del paisaje urbanístico de ciudades como La Habana o Nueva York, además de participar en las ferias de arte más importantes del mundo y ser premiada con importantes reconocimientos dentro del mundo del arte.

Una visión transgresora con la que intenta embaucar al espectador y trasladarle a un mundo de fantasía: "El espectador puede sentirse en una especie de mundo paralelo, trabaja los sentidos e induce al espectador a vivir una experiencia única e inmersiva", explica ilusionada, confesando que siempre le ha parecido "muy interesante" el hecho de "vincular el mundo de la moda con el arte".

Además, Rachel ha vuelto a demostrar su gran estilo y gusto por la moda con un elegante traje en color hielo y un trench a juego perfecto para entretiempo, la artista cubana define su estilo como ecléctico, confesando que le gusta mezclar "lo clásico y básico con lo sofisticado" y que suele apostar por los colores "neutros". "La verdad es que no pienso mucho en el look, pero creo que al final es importante porque al final la prenda habla de ti. Yo me visto con lo que me sienta bien, segura y cómoda y utilizo mucho chándal para trabajar sobre todo, pero ya te digo que un estilo muy básico".

La artista también se ha sincerado con la prensa y ha confesado cómo ve su futuro con Alejandro Sanz con el que lleva ya 3 años de discreta relación confesando incluso si se plantean ser padres juntos en un futuro. La artista y el cantante han formado una familia con su hijo y los 4 del cantante. Pero, ¿se ha planteado volver a ser madre?: "La verdad es que tengo tanto trabajo que no tengo tiempo de pensar y bastante tengo con mi niño, pero uno nunca descarta esas cosas. Ser madre es maravilloso siempre" admite.

