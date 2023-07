¿Qué hace Shakira en Londres? La cantante reaviva los rumores de relación con Lewis Hamilton tras acudir de nuevo a la Fórmula 1

Parece que Shakira no descansa. Hace unas semanas, la cantante colombiana realizó un viaje relámpago a Barcelona para entregarle los niños al exfutbolista y a las pocas horas volvía a subirse a un avión. Después, ponía rumbo a París para asistir al desfile de Viktor & Rolf en la Semana de la Alta Costura. Al igual que ocurre en cada lugar al que suele acudir últimamente, la artista volvió a ser el centro de las miradas por el impactante look que se había puesto, el cual no dejó a nadie indiferente.

La intérprete optó por un llamativo vestido gabardina en color blanco con detalles metalizados yun gran "NO" tridimensional en la parte superior, perteneciente a la colección de otoño de 2018 de los diseñadores de la marca. Un look con el que Shakira ha vuelto a ser el centro de atención, y es que muchos usuarios consideraron que la cantante, al igual que hace mediante sus canciones, estaría mandando un mensaje: ¿Quién sería el destinatario?

Shakira, en París | Gtres

A principios de mayo se comenzó a especular sobre una posible relación entre Shakira y el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, y es que ambos han sido vistos juntos en varias ocasiones disfrutando de todo tipo de planes, incluso cuando Shakira viajó a Barcelona y acudió al GP de España, carrera en la que participó el piloto. Y es que, tras la competición, salieron unas imágenes a la luz en las que les podía ver cenando juntos y a Hamilton cogiendo a la cantante por la cintura.

Tras estos acontecimientos, no volvieron a ser vistos juntos, pero este fin de semana pasado y, tras su viaje a París, Shakira ha visitado Londres, ciudad en la que curiosamente se celebraba la siguiente carrera de Fórmula 1 en la que participaba Lewis Hamilton, y es que parece que la artista colombiana se está volviendo una fanática de este deporte. La primeras imágenes que se captaron de ella fueron en su llegada al aeropuerto londinense, donde Shakira lució un traje amarillo pastel y unas grandes gafas de color blanco con las que no consiguió pasar desapercibida para la prensa.

Shakira en el aeropuerto de Londres | Gtres

Shakira en su llegada a Londres | Gtres

Un viaje que, al parecer, por lo que ha publicado la cantante en sus redes sociales ha hechopor ocio y desconexión, y es que además se le ha visto acompañada de dos amigos con los que habrá compartido una gran cantidad de momentos. Tras su llegada a Londres, Shakira aprovechó los días previos a la carrera para visitar distintas zonas de la ciudad y realizar algunas compras junto a sus acompañantes.

Shakira y sus amigos por las calles de Londres | Gtres

Shakira saludando a la gente en Londres | Gtres

Y si aún alguien tenía dudas de cuál era otro de los cometidos de la artista en la ciudad, la propia Shakira confirmó a través de su perfil de Instagram que en su viaje también había acudido a la carrera de Fórmula 1 y seguramente poder disfrutar del trabajo de Hamilton. La artista publicó un carrusel de imágenes en el que utilizó la ubicación de "Silverstone - F1 British Grand Prix" y mostró el espectacular look que había elegido para ver la competición: Un corsé denim, unos pantalones de cuero y una grandes gafas negras.

Un viaje y una publicación con la que Shakira ha vuelto a avivar los rumores de un posible romance con Hamilton, ya que no es la primera vez que le visita en una competición y no sería la primera vez que luego disfruta de planes con sus amigos y él.