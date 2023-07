Shakira, el gran "NO" de su comentado look para la Semana de la Alta Costura de París

Inmersa en la promoción de su nuevo single con Manuel Turizo, 'Copa vacía', Shakira se ha reencontrado con Gerard Piqué.

Este miércoles, Shakira hacía un viaje relámpago a Barcelona para entregar a los niños al exfutbolista y, sin tiempo que perder y dejando claro que ha pasado página, ponía rumbo a París para asistir al desfile de Viktor & Rolf en la Semana de la Alta Costura de la capital francesa.

Un evento en el que la cantante ha acaparado todos los flashes con un impactante look que no ha dejado a nadie indiferente. Un extravagante vestido gabardina en color blanco con detalles metalizados y un enorme "NO" tridimensional en la parte superior, perteneciente a la colección de otoño de 2018 de Viktor & Rolf.

Shakira, en París | Gtres

Un diseño que ha complementado con sandalias de altísimo tacón metalizadas, su larga melena suelta y una gran sonrisa que refleja el gran momento que está atravesando.

Shakira, en la Semana de la Alta Costura de París | Gtres

Un look que se ha hecho viral porque muchos creen que Shakira está mandando de nuevo un mensaje, ¿a Piqué? Recordemos que la cantante ya ha utilizado su ropa para mandar alguna que otra indirecta a su ex como hizo con una chaqueta que llevó durante un partido de béisbol de su hijo Milan al que también acudió Piqué.