La princesa Leonor acude al cumpleaños de su abuela con su ¿amigo especial?

La Semana Santa siempre se ha caracterizado por esos encuentros y reuniones familiares que, casi por tradición, se repetían año tras año y que, a raíz de la pandemia, había dejado de hacerse por las medidas y las restricciones. Al igual que el resto de los españoles y de los ciudadanos del mundo, los Borbones han sido de esas familias que este 2022 han podido volver a juntarse siendo el centro de los titulares por la visita al Rey emérito a los Emiratos Árabes donde pudimos ver incluso dos imágenes.

Juan Carlos I se ha rodeado de sus nietos y sus hijas, pero no de todos. Los reyes y la princesa Leonor y la infanta Sofía no han podido abrazar en esta ocasión a su abuelo, pero pese a no encontrarse estos días con él en Abu Dabi la primogénita de Felipe y Letizia ha sido el centro de las miradas en su regreso a España, causando un revuelo especial en la Casa Real.

Con motivo de las fiestas de primavera, la joven ha vuelto a España desde el internado de gales, el UWC Atlantic College, al que asiste desde el pasado mes de agosto cursando el bachillerato.

No es la primera vez que la Princesa regresa a casa. Ya lo hizo como el turrón en navidades pasando unos días con sus padres y su hermana y acudiendo a actos oficiales y familiares. Algo similar ha ocurrido en estos días donde Leonor ha sido la protagonista de algunos eventos acompañada o en solitario, como la visita a un instituto de la capital para ser una alumna más y tomarse fotos con los adolescentes rodeada de estudiantes y docentes.

El look de la princesa Leonor | Gtres

Sonriente y con un look que ha gustado mucho la Princesa no solo ha sorprendido a todos en su asistencia al centro escolar, sino que también lo ha hecho durante la celebración del 70 cumpleaños de su abuela materna, Paloma Rocasolano. Este plan familiar ha tenido lugar en el Soto de la Moraleja, donde la Familia Real ha acudido en una furgoneta dejando en casa el coche oficial.

Una vez allí y con motivo de este día especial, Leonor ha querido llevar a alguien también especial para ella. Hace unos meses la hija mayor de la experiodista, fue relacionada con un compañero de su internado afirmando que era su primer amor. Fue en enero cuando 'Informalia' daba la información proporcionada por una compañera del centro galés que afirmaba que era un joven "alto, delgado, muy agraciado, extranjero y compañero de internado", con el que Leonor habría "congeniado rápidamente".

Esta noticia hizo que se empezara a abrir el horizonte a romance entre un joven y la hija del Rey de España, aunque no se confirmó nada, de igual modo que ha ocurrido ahora al acudir al cumpleaños de su abuela acompañada con un chico. No sabemos si es el mismo al que su compañera se refería, pero lo que está claro es que el joven está integrado en la familia.

Supuestamente este misterioso acompañante vestía una sudadera que llevaba grabado el logo del internado en el que estudia la heredera al trono junto a la palabra "Bess" siendo este uno de los inversores que ayudaron a abrir las puertas del internado en los años 60.

El atuendo del joven, moreno y de edad similar a la princesa de Asturias, hizo que existiera la posibilidad de que hubiera venido desde Gales acompañando a Leonor. La periodista Leticia Requero ha añadido que el chico estaba "muy integrado con su familia", refiriéndose a los Reyes y la familia de Letizia, haciendo que todo apunte a que no es la primera vez que se ven. Estos rumores que se han levantado no han sido confirmados, por lo que es posible que Leonor haya encontrado fuera de nuestras fronteras el amor ,continuando y completando su experiencia y su nueva vida en el extranjero.

