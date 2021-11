Pilar Rubio muestra sus marcados músculos en esta sensual imagen

Han pasado varios meses desde que la vida de Pilar Rubio se convirtiera en unas constantes idas y venidas. Y es que, desde que la familia se mudara a París tras el fichaje de Sergio Ramos por el PSG, la presentadora ha estado compaginando su vida en España con la del país vecino.

Todo inicio conlleva unos cambios, sin embargo, si hay algo que la comunicadora no piensa dejar que se vea alterado a donde sea que vaya esas son sus rutinas de entrenamiento. Su pasión por el deporte es algo que constantemente deja inmortalizado en sus redes sociales, donde de manera habitual muestra los exigentes ejercicios que realiza y que combina con una alimentación equilibrada.

Y todo esfuerzo, tiene su recompensa. Su superación le ha llevado a presumir de un físico envidiable del que ha dejado constancia en su perfil en redes con una fotografía frente al espejo en la que ha mostrado su buen estado de forma y su marcada tonificación muscular.

Luciendo un top y unos leggins azules, y con su pequeño Máximo Adriano jugando por detrás, la modelo ha posado presumiendo de sus imponentes y marcados músculos. Una aplaudida imagen junto a la que ha escrito ''Faire de la muscu'', que se traduce como 'Haz ejercicio', y que deja prueba, una vez más, de que el fitness para ella es un estilo de vida.

Son muchos los que no han querido dejar pasar la oportunidad de animarle a que continúe, así como han querido tanto halagar su cuerpo como su coraje diario: ''A darle caña'', ''Impresionante siempre Pilar'', ''Wow me encanta, se nota el trabajo de fuerza, estás increíblemente fuerte'', le han comentado algunos de sus seguidores. Hasta incluso su marido no ha podido evitar comentarle unos emoticonos de fueguitos y corazones.

