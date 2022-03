Pilar Rubio y Sergio Ramos podrían regresar a España tras la temporada del futbolista

Pilar Rubio se mudaba junto a su familia a la capital francesa, el pasado mes de septiembre, debido al fichaje de su marido, Sergio Ramos, en el París Saint-Germain (PSG). Desde ese momento, la presentadora se ha visto obligada a llevar una doble vida entre París y su país natal. En Francia tenía a su familia, mientras que en España tenía su vida profesional.

Sin embargo, el futuro de esta familia en París no está del todo claro debido a la mala temporada que ha tenido el futbolista en el campo tras las lesiones que ha sufrido, que no le han permitido salir a jugar todo lo que le hubiera gustado. De hecho, únicamente ha jugado un total de 283 minutos durante cinco partidos. Algo a lo que sin duda no nos tenía acostumbrados cuando jugaba en el Real Madrid, ya que se fue de España siendo el capitán de su equipo y jugando muchos más minutos.

Tantas horas en el banquillo, hacen pensar que Ramos ya esté valorando otras opciones, entre las cuales se valora el regresar de nuevo a España, para jugar de nuevo en el Real Madrid o en su tierra natal, Sevilla, tal y como revela la revista Semana.

Eso le facilitaría mucho las cosas a su chica debido a la doble vida que está llevando actualmente entre los dos países, aunque ya nos haya demostrado que seguirá a su marido al fin del mundo.

De todos modos, hemos podido ver a través de las redes sociales, que Pilar se ha adaptado estupendamente a su nueva vida en París, y que se ha organizado perfectamente para poder cumplir todos sus compromisos, sin embargo, es evidente que donde mejor están es en España, aunque por ahora no haya nada confirmado.

La felicitación de Sergio Ramos a Pilar Rubio por su 44º cumpleaños

Hoy Pilar Rubio cumplía 44 años, y su marido ha publicado una serie de instantáneas junto a un tierno texto para felicitarla en este día tan especial, que tal y como se puede observar en las fotografías lo han pasado en familia y en París.

"Si la vida se mide por las personas que te acompañan en ella, soy la persona más afortunada. Gracias, cariño, por darme la mano en cada reto, por afrontarlo de frente, con entereza y valentía, por sonreír por dentro y por fuera y por enriquecer el alma de aquel que toca la tuya", comenzaba escribiendo el futbolista.

"Te felicitamos a ti, pero la suerte es nuestra de tenerte. ¡Feliz cumpleaños! Te queremos con locura, mi amor. Happy birthday, honey. Love you to pieces!", terminaba diciendo Ramos, que sin duda, ha sacado su lado más romántico y le ha dedicado estas preciosas palabras a su mujer.

