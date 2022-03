Pilar Rubio y Sergio Ramos, ¿dejan París para mudarse a Los Ángeles?

A falta de menos de una semana para que se cumplan 7 meses desde que se firmó el contrato que llevó a Sergio Ramos al campo del Parque de los Príncipes, el sevillano parece no haber encontrado su sitio en el Paris Saint-Germain. El futbolista muy pronto cumplirá 36 años con una larga trayectoria a sus espaldas y haciendo eco de su talento. Una edad a la que muchos dejan atrás los partidos para dirigir su carrera profesional a otros ámbitos deportivos fuera de la competición, como ya hicieron en su momento Xavi Hernández o Iker Casillas.

Pese a encontrarse en muy buena forma física, el que fuera capitán de los de Ancelotti no está demostrando toda su valía, algo que en parte se ha visto influido por la lesión que ha hecho que se tome un descanso desde hace casi un mes. Un parón que apunta a que el deportista se perderá la vuelta de octavos de final de la Champions que enfrentaba al Real Madrid con el PSG.

Esta ausencia en un momento tan decisivo, igual que ya pasó en la ida donde el jugador Kylian Mbappé se coronó como rey del partido, podría hacer que el dueño del club parisino, Tamin bin Hamad Al-Thani, se plantee la renovación del andaluz a falta de menos de cuatro meses para que acabe la temporada.

Medios de comunicación franceses han manifestado que el futuro de Sergio Ramos podría no estar allí, poniendo sobre la mesa la posibilidad de un regreso del español a su país natal para jugar con la Real Sociedad, algo que no está de todo claro, ya que este equipo no dispone del capital necesario para pagar el fichaje y el caché del marido de Pilar Rubio.

La colaboradora de 'El Hormiguero', a diferencia del padre de sus hijos, se encuentra totalmente integrada en la capital francesa, siendo una de las caras conocidas que estamos viendo estos días durante la Semana de la Moda de París. Un evento de los más sofisticados y a la última, igual que los looks con los que nos sorprende la madrileña desde su llegada a su nuevo hogar.

La prensa francesa ha dejado entrever el interés de un equipo americano por el que vistiera la camiseta blanca, Los Ángeles Galaxy, un club que sí puede pagar por el español una considerable cifra. Todavía queda tiempo para saber qué rumbo tomará la vida de Pilar y Sergio, ya que no dará comienzo hasta julio el campeonato estadounidense. Unos planes que podrían afectar a la carrera laboral de la comunicadora que se encuentra a caballo entre Madrid y París por sus deberes profesionales embarcándose en algo nuevo al seguir a su marido

Estos últimos acontecimientos dejan en el aire que la familia Ramos-Rubio pueda cruzar el charco y establecerse en Estados Unidos, algo que ya hicieron en su momento otra de las parejas más conocidas del panorama internacional, Victoria y David Beckham. Dos estrellas que podrían unirse en el país que alberga Hollywood, aunque sin tener su nombre en el paseo de la fama.

Seguro que te interesa...

Pilar Rubio cuenta cómo lleva Sergio Ramos y sus hijos su vida en París