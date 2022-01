Pilar Rubio cuenta cómo lleva Sergio Ramos y sus hijos su vida en París

Desde que conocimos el pasado verano la noticia del fichaje de Sergio Ramos por el PSG, tanto el futbolista, como Pilar Rubio y su familia hicieron las maletas y se marcharon a la capital francesa para comenzar una nueva vida.

Desde entonces, parece que la periodista y sus pequeños se han adaptado muy bien a su nueva vida de París, incluso nos han enseñado las primeras fotografías de su nueva casa: "Hoy he estado colgando cortinas, pero son muy largas, así que me ha tocado cortarlas y coger el bajo. Terminaré estas cuatro y después me pondré con la habitación de los niños".

Además, Pilar también ha hablado de la adaptación de sus pequeños: "Siendo niños es más fácil que si fueran adolescentes. Además, como son cuatro, nunca van a estar solos".

Pilar Rubio habla de su nueva vida de París

Ahora, la colaboradora de 'El Hormiguero' ha querido hablar de nuevo y contar cómo lleva Sergio Ramos y su familia su nueva vida: "Eso yo creo que ya se lo tendrás que preguntar a él pero todo muy bien. ¿Qué te voy a decir? La verdad que maravilloso. Sobre todo, lo más importante, mientras tengamos salud que es lo que se dice".

"Todo tiene sus cosas buenas. Todos los cambios son buenos porque aprendes y vives nuevas experiencias", finalizaba ante las cámaras de Europa Press.

