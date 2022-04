Tras la sonada e impactante bofetada que Will Smith propinó al cómico Chris Rock durante la pasada gala de los Premios Oscar después de que este hiciese un chiste de mal gusto sobre la cabeza rapada de su mujer, Jada Pinkett, que sufre alopecia comparándola con la película de 'La teniente O'Neil', Pedro Almodóvar, presente en el presente en el Dolby Theatre, no dudaba en expresar su "absoluto rechazo" a la actitud de Will Smith, no solo por el puñetazo sino por sus palabras cuando ganó el Oscar: "No solo durante el episodio, también después, en un discurso que más bien parecía el de un predicador. No se defiende a la familia a base de hostias y no, el demonio no se aprovecha de los momentos más culminantes para hacer de las suya. El demonio, de hecho no existe. Es un discurso fundamentalista que no debimos escuchar ni ver", escribía en El Diario en el Huffintonpost.

Unas palabras que provocaron la reacción de Tamara Falcó que no dudó en expresar su opinión ante el artículo del famoso director de cine: "El demonio sí existe".

Tras ese comentario de la hija de Isabel Preysler a las palabras escritas por el manchego, la respuesta de la marquesa de Griñón se hizo viral rápidamente.

Y ahora, durante la fiesta celebrada por los Premios Fotogramas en Madrid, el director de 'Madres paralelas' no ha dudado en mandar un mensaje a Tamara: "Ah, sí. Está en esas todavía ella... Joder, pues no le queda nada por aprender", ha apuntado de forma irónica ante los medios.

Tamara Falcó e Isabel Preysler | Gtres

Su admiración por Penélope Cruz

Por otro lado, Almodóvar también ha querido mostrar su admiración por su musa y amiga Penélope Cruz, y es que tal y como reconoce frente a las cámaras, que la intérprete haya estado nominada al Oscar como Mejor Actriz por su papel en una película española es un hecho recalcable y que nunca antes había sucedido: "Es insólito que una actriz, en español, ella lo consiguió otra vez en español, pero eso para la academia de Hollywood es excepcional".