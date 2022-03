Paz Padilla se somete a un arriesgado cambio de look y su hija Anna Ferrer reacciona así

Desde hace unos meses, la vida de Paz Padilla es una montaña rusa de emociones, el pasado mes de diciembre se inundaba 'No ni ná', la tienda que tiene la presentadora en su tierra, Zahara de los Atunes, en Cádiz, y poco tiempo después era despedida de su puesto de trabajo.

Aún así, Paz no ha borrado la sonrisa de su rostro y conseguía seguir adelante y avanzar con el resto de sus proyectos profesionales. Sin embargo, como todos sabemos, cuando se cierra una etapa y se empieza una nueva, tendemos a hacernos un cambio de look. Y eso es lo que ha hecho la humorista.

Paz ha aparecido en su cuenta de Instagram con una imagen completamente renovada. La presentadora se ha cortado su larga melena a la altura del hombro, un peinado muy juvenil y con un efecto muy rejuvenecedor.

Tal y como se puede observar en la instantánea, Padilla ha apostado por la naturalidad y el volumen en el cabello. A pesar de mostrarse muy contenta con el resultado, ha pedido la opinión de sus seguidores: "Que me decís de mi corte de pelo ¿os ha gustado? Me ha cortado titopeluquero, mi peluquero amigo desde hace más de 20 años. Dejad vuestra opinión".

Sus más de 2,2 millones de seguidores, no han dudado en opinar sobre su corte de pelo, que por lo general el balance ha sido bastante positivo pues han coincidido en lo mismo: "Estás guapísima"; "No la hay más guapa"; "Estás preciosa"; "Te favorece mucho"; "Estás muy bien, un peinado muy moderno y rejuvenecedor".

Aunque su hija Anna Ferrer, a juzgar por su comentario, no se ha mostrado del todo contenta con el resultado del cambio de look de su madre ya que ha comentado sin hacer mención a su nuevo look: "Me gusta tu outfit jeje", pero que se trata de un mensaje que deja entrever que está bromeando.

Seguro que te interesa...

Paz Padilla crea polémica tras compartir una foto de dos mujeres cubiertas con un burka