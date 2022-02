Dulceida, sobre su problema en el clítoris: ''Si no mejoro me tendrán que hacer una intervención''

Aida Domènech pasaba toda la noche en el hospital y reaparecía más tarde en redes sociales para informar sobre situación, dejando a todos sus seguidores muy preocupados. Tal y como la expareja de Alba Paul explicaba en sus historias de Instagram, al parecer tenía una fuerte infección en la vagina y aunque lo consideraba "un tema un poco tabú" se decidía a hablarlo con sus followers e informarles sobre su estado de salud: "Nos pasa a todas, todas tenemos vagina y voy a hablarlo".

Todo comenzó en el viaje a Dubái que realizó Dulceida junto a su hermano Álex, donde la influencer comenzó a notar "muchas molestias en el clítoris" que a priori obvió e intentó no darle importancia, pero al llegar a España y encontrarse cada vez peor no lo dudó y se fue rápidamente al médico.

"La doctora me miró muy rápido, me dijo que seguramente eran hongos y me recetó óvulos (las chicas que hayáis tenido candidiasis, haces el tratamiento, te pones los óvulos y ya está). Pero a mí me preocupaba porque yo he tenido candidiasis y no se parecía, era un dolor en el clítoris brutal", explicaba la influencer.

Dulceida | Historias de Instagram Dulceida

Dulceida explicaba haber seguido el tratamiento médico que le mandaron y tras no haber notado mejoras en su estado de salud acudió de nuevo al hospital: "Me da vergüenza decir esto, pero al final todas lo tenemos, ¿no?… tengo el clítoris hinchado como una nuez gigante, lo más grande que os podáis imaginar, un dolor increíble… Y hoy ya, directamente, no puedo andar, no puedo moverme, me cuesta levantarme, por eso me han pinchado", explicaba.

Aida comentaba tener "esa zona infectada" y daba la noticia de que "si en 72 horas no mejoro me tendrán que hacer una pequeña intervención, que espero que no", comunicaba la influencer con la esperanza de recuperarse pronto.

Dulceida confesaba que lo peor que está llevando son los fuertes dolores que piensa que se podrían haber evitado: "Si la primera vez que fui a urgencias me hubiesen mirado bien, porque claramente no era candidiasis, no hubiese llegado a estar así", reflexionaba finalmente.

...

Seguro que te interesa

Dulceida y Alba Paul coinciden en el cumpleaños de Madame de Rosa meses después de su separación