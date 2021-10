Paula Echevarría y Miguel Torres, irreconocibles con sus disfraces de Halloween

En este puente de Todos los Santos, han sido muchos los famosos que han compartido en sus redes sociales sus looks más terroríficos, como ha sido el caso de Shakira y Piqué, Cristina Pedroche… Y en esta ocasión ha sido Paula Echevarría quien ha presumido de su disfraz junto a Miguel Torres, con quien iba conjuntada.

Paula Echevarría compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que mostró lo bien que se lo pasó junto a Miguel Torres: "Halloween empezó hoy. Mi compañero de vida". La actriz fue disfrazada de Catrina, y el exfutbolista de mariachi. Ambos iban maquillados al estilo mexicano de la noche de los muertos.

Miguel Torres también subió la misma fotografía a sus redes sociales, y afirmó que fue una fiesta insuperable, y "no habría sido lo mismo sin Linda ni Abel", la pareja que organizó la alucinante fiesta de disfraces, en la que no faltó ningún detalle: cupcakes con forma de lápidas, decoración con telarañas, velas, esqueletos…parecía una auténtica casa encantada. Una fiesta de Halloween por todo lo alto digna de los anfitriones: Linda Scaperotto y Abel Matutes Prats, hijo del ex ministro de Asuntos Exteriores. Todos bailaron, cantaron y se lo pasaron en grande

Causaron sensación

Paula Echevarría y Miguel Torres triunfaron con sus disfraces, y recibieron muchos comentarios al respecto. Fernando Andina se declaró "muy fan", Adriana Boho comentó "ándale viva Halloween en pareja" y Ana Antic ha lamentado no haber podido acudir "¡Que guapos! Top. Que pena no haber estado".

La pareja está pasando por uno de sus mejores momentos, su primer hijo en común llegó el pasado mes de abril, aunque en la noche de los muertos los niños se quedaron en casa para que los papás pudieran disfrutar también. Una noche muy especial que quedará para el recuerdo.

