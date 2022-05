Si hace unos días hablábamos de los cuerpazos que lucían en redes sociales nuestras influencers e instagramers, ahora son ellos quienes nos dejan sin palabras. Esta vez ha sido Javier Rey quien ha demostrado en su perfil de Instagram que él también puede presumir de 'tableta de chocolate' y ha dejado el listón muy, pero que muy, alto.

A nuestros famosos tampoco se les ha resistido la operación 'lucir tipazo en verano' y ya empiezan a subir la temperatura en redes. El actor ha sido uno de los primeros en compartir un posado de perfil donde se le ve que los duros entrenamientos que ha realizado han valido la pena.

Mirando a la nada, pero con la mirada fija, ha publicado una instantánea en blanco y negro, acompañada de un "Éche O Que Hai", y sí, "esto es lo que hay"... ¡Y tanto!

Lluvia de piropos

Han sido mucho los 'me gusta' que le han llovido a Javier, y algunos de sus compañeros de profesión no han dejado pasar la oportunidad de piropearlo en los comentarios. Entre ellas, Paula Echevarría a quien ha dejado sin palabras: "Per do na? Eso es la ensaladilla", decía la actriz. También Miguel Ángel Muñoz: "Estas más fuerte que el vinagre… Digo que @adrian_lastra Ojito!" comentaba el actor, mientras que Lastra le contestaba con un "Ostrassss!".

Y es que quién ha visto y quién ve a Javier Rey, el actor ha dejado claro que está en plena forma y que eso solo es una imagen para contrastar que le ha dado duro al gym. Y la consecuencia no es otra que dejar a muchos de sus compañeros de profesión y a sus seguidores boquiabiertos con esos músculos impresionantes.

Seguro que te interesa...

Blanca Suárez y Javier Rey: sus imágenes más esperadas