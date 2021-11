Paula Echevarría da la bienvenida a la navidad decorando toda su casa

Nunca es demasiado pronto para poner la decoración navideña, o por lo menos, eso debe pensar Paula Echevarría, quien ya tiene montado el árbol de navidad, y ha sacado el pijama festivo, con gorro de reno incluido.

Está claro que estas navidades van a ser un momento muy especial para Paula y Miguel Torres, que celebrarán las primeras fiestas en compañía de su bebé, el pequeño Miguel, que ha cumplido 7 meses hace poco. Quizás por eso, la actriz ha decorado con tanto esmero su casa.

"Sí… ya está aquí…¡Bienvenida navidad!", con estas palabras ha publicado la influencer una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, donde aparece muy sonriente junto al enorme árbol de navidad, luciendo un pijama navideño, y un gorro con orejas y nariz de reno.

A sus seguidores les ha encantado la iniciativa, y al contrario de parecerles un poco pronto, todos le han felicitado las fiestas alegremente. De hecho, fueron muchos los que comentaron que no se olvidase de poner los villancicos. Algunos de sus seguidores apostaron que ella no era la única en su casa que tenía ese pijama, y que les encantaría ver a la familia al completo con look navideño a juego.

Terceras navidades juntos

Paula Echevarría y Miguel Torres celebrarán este año su tercera navidad de amor, la primera siendo una familia. La pareja se encuentra en uno de sus mejores momentos, y hace poco los pudimos ver de escapada romántica en la ciudad del amor, Paris. Sin embargo, por ahora no tienen en mente planes de boda.

Lo más seguro es que por navidad, la familia pase algunos días en el pueblo natal de la actriz, Candás, en Asturias, y disfruten de la preciosa casa que Paula Echevarría tiene allí. Pero tendrán que dividirse los días para estar también con la familia de Miguel Torres, en Madrid.

...

Seguro que te interesa...

Paula Echevarría cuenta que David Bustamante no sabía cocinar ''ni un huevo frito"