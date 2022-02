Ona Carbonell se sincera sobre lo duro que es conciliar su vida como madre y como deportista de élite

La semana ha empezado con un ejemplo de fortaleza y disciplina, una noche en la que Ona Carbonell se ha sentado en la silla del plató de 'El Hormiguero', confesando a todos cuáles han sido los retos a los que se ha tenido que enfrentar estos últimos años al ser madre y continuar con su carrera profesional dentro del deporte de élite.

La doble medallista ha visitado el programa de Pablo Motos para presentar el documental que lleva su nombre y que narra y sigue sus pasos por esta aventura que que es la maternidad y continuar en las competiciones. 'Ona Carbonell. Empezar de nuevo', es una forma de representar lo que algunas mujeres han vivido y otras muchas vivirán, siendo ella, quien ha dado voz a todas las madres.

"Es para todas las deportistas que quieran ser madres; para que tengan visibilidad e información", explicaba Ona Carbonell ante el presentador de Antena 3. La catalana ha confesado que no accedió a hacer la producción al principio, sino que tardó en tomar la decisión.

"Me costó decidirme. Sí que dije que no quería que se viera la cara del niño, pero ya que tenía este altavoz me sentía responsable de visibilizar la situación que hay en el deporte con la conciliación. Es un tema tabú, y hay muy pocas ayudas", confesaba.

Conciliar el trabajo a tiempo completo que es ser madre, con el profesional del mundo laboral es algo que ha cambiado los planes de muchas mujeres quienes han antepuesto su carrera a la maternidad. La propia Carbonell ha declarado que ella ha sido una de ellas. "Yo hubiera sido madre antes y nunca lo hacía porque creía que iba a perder mi profesión, mis retos, mis medallas… ", manifestaba la olímpica.

Una dura confesión que ahora parece muy lejana, ya que la nadadora ha confirmado hace unas semanas que ¡está embarazada! Ona Carbonell comunicó a través de Instagram que está esperando a su segundo hijo, fruto de su relación con el también deportista Pablo Ibañez.

La pareja trajó al mundo a Kai en agosto del 2020 haciendo realidad el sueño de Ona y que ahora, en pocos meses, se sumará un nuevo miembro a la familia con el que su primogénito podrá ejercer de hermano mayor.

Entre las risas y las anécdotas la deportista ha explicado cómo fue la vuelta a los entrenamientos tras dar a luz. Ona ha reconocido que lo recomendable es esperar 6 meses antes de retomar el ejercicio, pero ella no esperó ni dos meses para volver al agua.

"Debía ir con mucho cuidado de no lesionarme. Tenía el abdominal abierto, el suelo pélvico fatal… Al principio, los hombros también fatal, me costó nadar", relataba la catalana al intentar retomar la actividad física.

El regresar a la piscina hizo que Ona tuviera que incorporar en sus rutinas de ejercicios unas paradas obligatorias tras el embarazo. "Allí tenía incluso mi neverita y me iba sacando la leche en el entrenamiento", afirmaba sonriente al abordar el tema de la lactancia.

Además, ha aclarado que se acostumbró "al minuto cero" y que ella había tenido mucha ayuda, reconociendo que lo que peor ha llevado ha sido el descanso. "Lo de dormir lo he llevado fatal", declaraba, algo que en unos meses probablemente le vuelva a tocar sufrir cuando sea renombrada mamá.

Seguro que te interesa...

La videollamada de Dafne Fernández y Ona Carbonell mientras dan el pecho a sus hijos: ''Amigas, madres, poniéndose al día''