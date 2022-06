Nagore Robles habla así de Sandra Barneda tras su ruptura

Hace unos meses, Sandra Barneda y Nagore Robles compartían con sus seguidores la triste noticia de que su relación había llegado a su fin. Después de muchos años compartiendo su vida, el amor entre la vasca y la catalana ponía punto y final.

A través de un post en Instagram, una de las parejas más queridas dentro del mundo televisivo, publicaban la noticia y pedían respeto, evitando los posibles rumores que se pudiesen crear.

¿Cómo está su corazón?

Ahora, unos meses después, Nagore Robles ha hablado con Europa Press sobre la ruptura y ha reconocido que todavía su corazón no está preparado para encontrar el amor: "Bueno, puede ser que mi corazón esté un poco herido, no lo sé, no sé si esa es la palabra, pero no estoy preparada para enamorarme, no me apetece nada", afirmaba la colaboradora.

También ha aprovechado para confesar que sigue "teniendo sentimientos todavía muy bonitos hacia Sandra", y es que al amor que vivieron ambas siempre ha sido muy bonito y el reflejo de una relación sana, a pesar de sus más y sus meno.

Nagore, además, ha aclarado que está en un momento donde le "apetece estar sola" y, que "esto de enlazar una relación con otra" no es lo que le "apetece ahora mismo".

Muy sincera

Además, se ha sincerado y ha remarcado que la forma en la que Sandra y ella pusieron fin a su relación fue la mejor después de tanto tiempo juntas: "Creo que con Sandra no podía acabarse o transformarse el amor de otra forma".

Además, se ha deshecho en halagos con su expareja y ha afirmado que "es una mujer brillante, llena de amor, de educación, de compromiso, adulta, emocionalmente madura, cuando las relaciones son bonitas acaban bien, no siempre se puede, pero cuando las dos personas tenemos ese amor, se puede transformar de esa manera".

¿Qué necesita en estos momentos?

Nagore, que nos tiene acostumbrados a hacer viajes en solitario, nos confiesa que tiene muchas ganas de un retiro deportivo y de yoga que tiene pendiente, habla sobre el momento personal en el que está: "Necesito muchísimo retirarme, no para siempre, pero mucha calma, mucho yoga porque sino me sale ese calor uterino y de dragona que soy muy dragona. No sabría decirte, pero ando como por el 7, como un bien alto. No te puedo decir notable y sobresaliente. He pasado yo por muchos suspensos en la vida, siempre voy a recuperación".

Si le preguntan del 1 al 10 cómo se encuentra, no sabría contestar, pero reconoce que esta "como por el 7, como un bien alto. No te puedo decir notable y sobresaliente. He pasado ya por muchos suspensos en la vida, siempre voy a recuperación".

