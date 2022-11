Los musculosos brazos de Bertín Osborne con los que impacta a punto de cumplir 68 años

Hace poco más de dos meses que nos hicimos eco de la llamativa pérdida de peso con la que Bertín Osborne reapareció en la entrega de los Premios de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera. Un cambio físico del que el presentador reveló que el secreto de su nueva figura no era otro que "trabajar mucho, llevar una vida sana, haciendo mucho deporte y tomando vitaminas".

Ahora, el artista no solo ha vuelto a dejar prueba de los 10 kilos que dejó atrás sino también de la musculatura que ha ganado tras ello. Y es que, su disciplina y compromiso con la alimentación y el ejercicio le han llevado a lucir un esculpido cuerpo a sus casi 68 años.

Así lo muestra la portada del nuevo número de la revista ¡HOLA! donde el andaluz ha posado en exclusiva presumiendo de su nueva e impactante imagen con una camiseta de tirantes y donde, abriéndose en canal durante la entrevista, se ha sincerado sobre muchos aspectos de su vida.

Fue hace "cuatro o cinco meses" cuando el presentador se propuso ponerse en forma, consiguiendo el peso en el que a día de hoy se mantiene y logrando un "cambio enorme".

Asegurando que "al principio es un tema de fuerza de voluntad y ahora ya es un tema de hábito", el ex de Fabiola Martínez ha revelado la práctica que le ha ayudado a conseguir este notable cambio: "Yo he boxeado casi diez años, pero lo dejé. Y ahora lo he vuelto a retomar y creo que es lo mejor que he hecho, porque me ha cambiado muchísimo el físico".

Además, confiesa que "llega un momento en la vida que vas cumpliendo años y no te puedes dejar ir", una mentalidad que le ha llevado a sentir que ahora está "como hace treinta": "Y no es tan difícil ni tan complicado, es cuestión de proponérselo y eso es salud, eso es bienestar y eso es satisfacción personal", ha reconocido.

