Miley Cyrus casi hace topless por error durante su concierto de Fin de Año

Miley Cyrus protagonizó uno de los momentos más importantes de la Nochevieja en Estados Unidos, con su programa especial de Fin de Año que presentó junto a Pete Davidson, 'La fiesta de Nochevieja de Miley' emitida en la NBC. Este evento se estuvo anunciando durante semanas, y desde luego que fue todo un espectáculo, no solo por el gran concierto que dio Miley, sino por el percance que tuvo la cantante en pleno concierto: su top no aguantó más y casi hace topless sin querer.

Aunque Miley Cyrus está acostumbrada a llevar looks muy reveladores, que se le desabrochara el top en mitad del concierto no entraba en sus planes. La cantante llevaba una mini falda de lentejuelas plateadas y un top palabra de honor a juego, por lo que cuando Miley notó que este cedía, tuvo que sujetarlo con su mano para que no se cayera del todo.

Consiguió mantener la calma

Lejos de ponerse nerviosa, Miley Cyrus simplemente dijo "Bueno, vale", le dio la espalda al público y siguió cantando con normalidad mientras caminaba hacia el fondo del escenario. La realización del concierto hizo malabares y al final solucionaron el problema enfocando al público, con planos generales del concierto, evitando que salieran imágenes fuera de lo común.

En tan solo un minuto, y sin que Miley dejara de cantar, reapareció en el escenario con una americana roja. La cantante se lo tomó con mucha tranquilidad, supo llevar el improvisto de una forma muy profesional, y con humor: "Todo el mundo me está mirando, pero esta es la vez que más ropa llevo sobre el escenario".

Las redes sociales no tardaron mucho en llenarse de vídeos de este momento, y la cantante consiguió dar el espectáculo más comentado de la noche de Fin de Año de todo Estados Unidos. Eso sí que es darle la bienvenida a 2022.

...

