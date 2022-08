Miki Nadal aclara los rumores de boda: ¿se casa en 2023 con su novia Helena Aldea?

Miki Nadal y Helena Aldea van a convertirse en padres dentro de unos pocos meses. El colaborador de Zapeando se convertirá en padre por segunda vez (primera junto a su actual novia) de una niña de la que, de momento, prefiere no desvelar el nombre. Junto a la diseñadora de moda, el cómico parece estar más que feliz. Y es que, como él mismo confiesa, hay incluso planes de boda: ¿se van a casar en 2023 como se ha rumoreado?

Han sido varios las especulaciones que ha habido sobre que Helena Aldea y Miki Nadal iban a celebrar su boda en 2023. Sin embargo, el cómico ha desmentido estos rumores y así se lo ha aclarado a los micrófonos de Europa Press: "No, no, no jajaja yo le he pedido matrimonio a mi chica, ella me ha dicho que sí y ya está", ha explicado el colaborador de televisión y, a continuación, detalla: "¿Tú sabes lo difícil que es tener un restaurante para hacer la celebración? No hay nada".

Aunque aún habrá que esperar para que el enlace matrimonial entre el zaragozano y Helena Aldea tenga fecha y hora, de lo que no hay duda es que su pareja ya está en la recta final del embarazo. A la pregunta de Europa Press: "¿El embarazo va bien?", el cómico ha asegurado que "va bien, en octubre estamos ahí". Además, el colaborador de Zapeando ha confesado que ya están "preparando el nido" para su nueva hija.

El cómico guarda silencio con el nombre que han elegido para la pequeña y "por ahora" ha afirmado que no va a desvelarlo, aunque sí ha dado una pista: "Va a ser curioso, no va a ser común, ya tenemos a Carmen" (su hija mayor).

¿Quienes serán los padrinos?

Lo cierto es que la pareja ha elegido como padrinos de su primer hijo en común a unos amigos que son muy conocidos en el panorama nacional: Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. Ha sido el propio Miki Nadal quien lo ha confirmado a los micrófonos de Europa Press. Cuando el reportero ha preguntado si la presentadora iba a ser la madrina, el cómico ha respondido afirmativamente y, además, ha desvelado que el chef también será el padrino.

Con o sin enlace matrimonial a la vista, lo importante es que Miki Nadal parece estar atravesando un gran momento personal en el que pronto habrá un nuevo protagonista: el bebé que espera junto a Helena Aldea.

