El mensaje de Verdeliss sobre su cuerpo después de que muchos cuestionen si está embarazada: "Esta soy yo"

A principios de junio, Verdeliss y su marido Aritz estuvieron de viaje en Estocolmo. La pareja viajó a Suecia para participar en una maratón, y es que desde hace unos años, el matrimonio tenía la ilusión de realizar juntos "turismo maratoniano", por lo que tras esperar unos meses desde el nacimiento de su última hija, Deva, se han propuesto el reto de realizar 12 maratones en 12 meses, y por el momento lo están cumpliendo.

Después de participar en la competición, Estefi y Aritz decidieron hacer turismo por la ciudad, algo que la influencer quiso compartir en su perfil de Instagram y publicó un vídeo en el que aparecían ambos dándose un beso en distintas zonas turísticas de la ciudad: "Estocolmo... y qué ver en una tarde (con tu pareja)", escribió en la publicación en la que la mayoría de los comentarios eran en referencia a la influencer y especulaciones sobre un posible embarazo pues consideraron que su tripa había cambiado.

Al recibir tantos comentarios del mismo estilo, Verdeliss se ha visto en la necesidad de desmentir los rumores sobre un posible embarazo a través de un vídeo en el que comparó tanto su cuerpo después de hacer deporte como cuando estaba en Estocolmo. En el pie de foto también habló sobre los cambios que sufren las mujeres en su cuerpo:

"El cuerpo de las mujeres no es estático y los comentarios IMPORTAN. Afortunadamente, siento una seguridad brutal sobre mi cuerpo y mi fertilidad (no así en otros aspectos, todo un nido de complejos). Pero, ¡ey! ¿Os habéis puesto a pensar en el peso de vuestras palabras? No dudo de la buena intencionalidad, pero antes de cuestionar el tamaño de una barriga, contén esa imperiosa necesidad. No sabes si la mujer en cuestión sufre de baja autoestima, si transita un TCA, si sufre un deseo no cumplido de ser madre o si enfrenta un duelo de abortos. O miles de escenarios que definitivamente, no excusan las consecuencias fatales que unas palabras no pedidas puedan ocasionar. Y como broche final: las mujeres somos cíclicas, 'recipientes hormonales', nos hinchamos, comemos, digerimos, existimos de noche, existimos de día y mil variables más ¡Despertemos! Somos cambiantes y lo contrario es solo un cuento mal contado".

En numerosas ocasiones, la de Pamplona ha hecho frente a cientos de comentarios en los que le preguntan sobre posibles embarazos o en los que es criticada por las distintas acciones que realiza. Días después de desmentir los rumores de embarazo, Verdeliss decidió compartir con sus seguidores el cambio de look que se ha realizado, algo que ha causado cientos de comentarios en su publicación en los que se ha podido observar una disparidad de opiniones entre aquellos que consideran el cambio mucho más favorecedor y otros que piensan que hay muchos filtros en sus publicaciones.