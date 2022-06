El mensaje del novio de Clara Lago a la actriz que demuestra cómo es su relación

Hace apenas un año se conocía la feliz noticia de que Clara Lago había encontrado el amor de nuevo con José Lucena. Dos años después de su ruptura con Dani Rovira, la actriz habría las puertas de su corazón al músico y era pillada besándose muy apasionadamente con su chico.

Desde entonces, aunque no son muchas las veces que la intérprete ha hablado de su vida privada, sí que en alguna ocasión ha compartido alguna instantánea en redes sociales que deja ver la conexión que hay con su novio.

Las fechas señaladas en el calendario son las favoritas de nuestras celebrities para gritar su amor a los cuatro vientos. Imágenes donde se deshacen en halagos y otras donde celebran la vida.

José Lucena felicita a Clara Lago por su cumpleaños | Instagram

Ahora que llega la temporada veraniega, cualquier escapada es buena para derrochar complicidad por los cuatro costados.

Un viaje al otro lado

Los tortolitos este año se han anticipado a las vacaciones, han hecho las maletas y han aterrizado en Argentina. Un destino que, como ha compartido la actriz junto a una galería de imágenes, ha sido para "recordar y degustar".

La pareja ha gozado de unos días por todo lo alto. En el Instagram de Clara los hemos podido ver saboreando un buen vinito al sol, haciendo turismo, disfrutando de un atardecer con una actitud muy cariñosa e incluso fundiéndose en un beso a carcajadas.

Una publicación en la que la actriz no ha dejado pasar la oportunidad de agradecerle a su chico "estos días". Y es que además de ser su "partner in crime" también parece que ha sido su "fotógrafo" por excelencia.

Una respuesta llena de amor

José Lucena tampoco ha dejado pasar la ocasión de piropear a su chica en Instagram y le ha querido agradecer "este regalazo de viaje juntos".

Parece que esta aventura les ha sentado genial y es que como bien dice el músico, no le "cabe la alegría en el cuerpo". Aunque parece que si hay algo de lo que han disfrutado ha sido de una buena copita de vino mientras comían. Así ha bromeado su chico en el mensaje: "Espera, ¿o es más vino lo que no me cabe?". Unos mensajes que demuestran lo felices que están, lo bien que se llevan y que su relación va viento en popa..

La romántica respuesta de José Lucena a Clara Lago | Instagram

