Ana Obregón recuerda a su hijo Álex Lequio con una coreografía que siempre bailaban juntos

Ana Obregón se encuentra enfrentándose al duelo más complicado de su vida: el fallecimiento de su hijo Álex Lequio en mayo de 2020 y la complicada pérdida de su madre, Ana María Obregón, un año más tarde han hecho que la sonrisa que la actriz protagonizaba en cada una de sus apariciones públicas se haya visto apagada temporalmente.

En poco menos de un mes la presentadora tendrá que hacer frente a las segundas Navidades sin su hijo y a las primeras sin su progenitora: unas delicadas fechas en las que sus memorias estarán más presentes, si cabe, que nunca. Y es que, somos testigos constantemente de como Obregón abre el baúl de los recuerdos para rescatar imágenes y vídeos junto a dos de las personas más importantes de su vida.

Recientemente, la intérprete quiso homenajear a su madre tras cumplirse seis meses de su muerte con unas fotografías de lo más emotivas en las que, al igual que hizo este pasando verano, le pedía de nuevo que le perdonase.

Ahora, Ana ha compartido un vídeo en el que aparece bailando la mítica coreografía de Michael Jackson, que, tal y como ella misma ha confesado, siempre bailaba junto a Álex.

''No me gustan los sábados. Parece que es el día en el que el dolor muerde más y te echo insoportablemente de menos. Siempre bailábamos juntos el Moon Walker… llevaba años sin hacerlo pero hoy, en lugar de quedarme encerrada en mi cuarto, me he ido al gimnasio y aquí os dejo un pequeño tutorial'', ha comenzado escribiendo junto a la grabación en la que baila al ritmo de la famosísima canción.

''Espero que desde donde estés te guste vérmelo bailar de nuevo", le ha dedicado al que siempre será el gran amor de su vida: ''#Parati''.

