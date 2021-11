Ana Obregón, a su madre 6 meses después de su muerte: "Cuida de mi hijo"

El pasado mes de mayo fallecía la madre de Ana Obregón a los 95 años, justo un año después del fallecimiento de su hijo, Álex Lequio. Dos duros golpes que la actriz ha confesado en varias ocasiones que no ha podido superar y usa las redes sociales para rendirles un particular homenaje.

La última vez que Ana Obregón habló de su madre en su cuenta de Instagram fue el pasado 1 de noviembre, por el Día de Todos los Santos, donde admitió que le llevaría "flores como cada día desde que te fuiste". Un duro mensaje con el que la también presentadora abría su corazón a todos sus seguidores.

Y es que Ana Obregón expresa el duelo por la muerte de sus seres queridos rememorando fotografías de su pasado. Y ahora, cuando se cumplen 6 meses del fallecimiento de su madre, ha querido recuperar unas imágenes de su tiempo juntas y pedirle perdón de nuevo, al igual que hizo este pasado verano.

"Mamá perdóname, porque aun no he sido capaz de entrar en tu duelo. Hay veces que es necesario maquillar la realidad porque el cuerpo no aguanta más dolor. Y me siento fatal… PERDÓNAME", comenzaba la publicación de Instagram.

"Solamente puedo decirte que te quiero muchísimo, que has sido y eres la mejor madre del mundo , pero sobre todo que el cordón umbilical que une a una madre con sus hijos no se rompe jamás , ni con la muerte. PDT : Cuida de mi hijo. Os amo infinito", decía Ana Obregón, haciéndole una petición especial a su madre, que está en el cielo.

