Marta Pombo denuncia públicamente un intento de robo y muestra los destrozos

Marta Pombo está en uno de los mejores momentos de su vida. La influencer está apuntito de ser mamá de una niña: Matilda, y, aunque el embarazo le ha pillado en plena mudanza, en un abrir y cerrar de ojos ya estará disfrutando de su nuevo hogar junto a su pareja Luis Zamalloa.

Sin embargo, el día no ha empezado bien para la joven y esta mañana se ha llevado un tremendo susto cuando ha ido a montarse en su coche. Unos ladrones le han roto el cristal del copiloto: "Buenos días, hombre, si es que así da gusto amanecer, de verdad. ¡Qué gusto!", decía ironizando el momento.

La hermana de María Pombo ha dado los buenos días a sus seguidores muy enfadada, y no es para menos. A través de un vídeo, ha mostrado cómo ha quedado por dentro el coche tras romperle la ventanilla. Mientras se grababa abriendo la puerta ha dejado claro que no sabía muy bien qué querían robarle: "Si unas chanclas o unos tacones usados. Porque más nada no hay en este coche", y es que los responsables de este acto se han ido con las manos vacías. Mientras trataba de mantener la calma, la mediana de las Pombo ha terminado el vídeo diciendo: "¡Hijos de su madre!".

Marta Pombo enseña cómo ha quedado su coche tras lo sucedido | Instagram

Se reencuentra con su exmarido en la boda de Marta Lozano

Hace unos días, Jávea acogió una de las bodas más esperadas: la de Marta Lozano y su ya marido, Lorenzo Remochi. Un romántico 'sí, quiero' ha sido el evento que ha hecho que se trasladen hasta alicante muchas celebrities como Laura Matamoros, María Pombo o Laura Escanes.

Todo un desfile de influencer que también dejó algún que otro reencuentro. Como el de Luis Giménez y Marta Pombo, que se reencontraron tras su separación y que, aunque no sabemos qué tal fue y ni si quiera hay imágenes, lo cierto es que si vimos por stories que compartieron villa y mesa.

