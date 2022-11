María Pombo, sobre su supuesto embarazo: "Lo mejor es que los temas personales sean personales hasta que se pueda hablar"

Los seguidores de María Pombo están en un sinvivir desde que el pasado 15 de noviembre, y en un descuido totalmente involuntario, la influencer pudiese haber revelado que está embarazada durante su última aparición en televisión.

Las fotografías de un test positivo de embarazo, de su cara de emoción al descubrirlo y de sus primeros selfies presumiendo ante el espejo de su incipiente barriguita, que mostró sin darse cuenta al enseñar el contenido de la galería de imágenes de su smartphone, fueron suficientes indicios para que muchos diesen por hecho que la influencer y Pablo Castellano ampliarán la familia en los próximos meses.

Sin embargo, nueve días después María sigue sin confirmar ni desmentir su segundo embarazo, aunque sus últimas declaraciones sobre el que se ha convertido en uno de los enigmas del momento, son de lo más reveladoras: "No voy a hablar, ya lo he dicho muchísimas veces, no tengo nada que decir, cuando tenga algo yo lo digo siempre. (...) Lo mejor es que los temas personales sean personales hasta que se pueda hablar", ha asegurado.

Unas palabras con las que deja entrever que quizás está en las primeras semanas de gestación y, como es natural, prefiera esperar hasta que se cumplan los 3 meses de embarazo, de ahí el "hasta que se pueda hablar", para gritar a los cuatro vientos que espera su segundo hijo; sin duda el mejor compañero de juegos del pequeño Martín, que el próximo 27 de diciembre cumplirá dos años.

Seguro que te interesa...

Pablo Castellano, al preguntarle por el supuesto embarazo de María Pombo: "Si hay algo que decir, ya lo dirá ella"