Las esperadas imágenes de María Pombo tras desatarse los rumores de embarazo: "No tengo nada que decir"

María Pombo ya ha regresado de la idílica escapada a Disneyland Paris que ha hecho junto a su marido, Pablo Castellano, su hijo, Martín, y más reconocidos influencers como Laura Escanes o María García de Jaime y Tomás Páramo. Un lugar de ensueño del que, tal y como nos han hecho testigos en sus redes, tanto los más mayores como los más pequeños han disfrutado como niños.

Unos días de lo más especiales que ya han visto su fin puesto que la joven ya ha aterrizado en suelo madrileño. Allí se ha topado con los micrófonos de GTRES, que no han dudado en preguntarle por su presunto embarazo. Y es que, su nombre no ha dejado de retumbar en la crónica social desde el supuesto descuido que tuvo durante su última aparición en televisión.

Fue tras enseñar públicamente las últimas fotografías de su galería de imágenes, lo que hizo que el tiktoker Abel Planelles se percatara de unas instantáneas que dejarían prueba de que podría estar esperando su segundo hijo: "Cuando se metió en la galería podíamos ver esta foto en la que salía un test de embarazo y ella reaccionando, esta de ella haciéndose una foto en la barriga y tiene descargada la app 'Embarazo'", explicó este último.

Así, a su llegada al Aeropuerto de Barajas, el medio citado con anterioridad le ha preguntado qué hay de cierto en los rumores que apuntan a que estaría embarazada. Sin embargo, la mediana de las Pombo, sin querer aclarar ni desmentir las informaciones, tan solo se ha limitado a decir un "no voy a contestar nada": "Sabéis que cuando tengo algo que contestar, hablo, pero es que no tengo nada que decir", tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

María Pombo y Pablo Castellano aterrizan en Madrid | GTRES

Pese a que María Pombo siempre se ha mostrado de lo más receptiva con la prensa, lo cierto es que en esta ocasión, visiblemente con prisa, ha evitado pronunciarse y, muy a su pesar, se ha reiterado en que no va a hacer ningún tipo de declaración: "Lo siento chicos, me siento fatal por no contestar pero es que no tengo nada que decir".

Sin embargo, de lo que sí no ha tenido reparo en hablar ha sido sobre la reforma de su nueva casa, sobre la que ha confirmado que va "muy bien" y a la que tienen previsto mudarse en enero si todo sigue como hasta ahora.

