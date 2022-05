María Pombo: su camino hasta convertirse en una poderosa influencer y empresaria

¿Cómo se hizo famosa María Pombo? ¿Cómo fueron sus primeros pasos en el mundo influencer? Sigue leyendo para refrescar tu memoria y recordar cómo ha llegado la madrileña a labrarse una carrera de éxito en el disputado mundo de los creadores de contenido.

Sus primeros pasos en Instagram

Fue en el año 2012 cuando muchos de nosotros comenzamos a descubrir la aplicación que cambiaría por completo nuestra forma de vivir: Instagram. Por aquel entonces, nada de lo que hacíamos tenía que ser estéticamente perfecto, ya que no iba a salir publicado en ningún feed.

Fue por personas como María Pombo que esta red social comenzó a convertirse un escaparate de la vida perfecta a la que todos debemos aspirar. Chicas y chicos como ella destacaron sobre el resto de usuarios como "inspiración" y comenzaron a ejercer influencia sobre las más jóvenes.

Aunque el boom de seguidores de esta chica nacida el 17 de octubre de 1994 en Madrid, no llegó de la nada.

Ser novia de futbolista

Cuando los españoles se enteraron de que Álvaro Morata había rehecho su vida sentimental, después de romper con la doctora Carla Barber, se lanzaron a seguir a la afortunada que le había ocupado el corazón. Esa afortunada era, como ya sabéis, María Pombo.

Estamos hablando del año 2014, por lo que Pombo iba en camino de las 20 primaveras, mientras que Morata, que por entonces militaba en las filas del Real Madrid, cumpliría 22.

Durante su relación, ella estuvo ejerciendo de WAG a la perfección, siguiendo a su amado allí donde el fútbol le llevaba. Lo animó con la Selección Sub-21; en Lisboa, cuando el club blanco se convirtió en campeón de la Champions la temporada 2013-2014; y hasta en su fichaje por la Juventus de Turín ese mismo verano.

Cuando el futbolista se mudó a Italia para seguir con su carrera, María no paró de coger aviones de ida y vuelta para mantener la relación. Entre viaje y viaje, Pombo aprovechó el auge de seguidores para alimentar su blog contando sus aventuras, que terminaron en verano de 2015.

Tal y como contó la prensa rosa, el noviazgo terminó porque supuestamente Morata le habría sido infiel. Aunque no se sabe muy bien qué es lo que pasó entre ellos, en más de una ocasión la influencer ha contado lo mal que lo pasó por amor.

Fin de una relación e inicio de una carrera

La ruptura se hizo oficial a finales de 2015, cuando María pasó página y comenzó a salir con el que acabaría siendo el hombre de su vida: Pablo Castellano. Y qué bien le fue el final de esa relación para consolidarse como una de las influencers más poderosas de nuestro país, por méritos propios.

La madrileña no paró de trabajar en sus redes sociales y cada vez se hizo más y más famosa. Algunos hasta la compararon con la mismísima Chiara Ferragni.

Su gusto a la hora de vestir y su naturalidad a la hora de mostrar su vida en las redes sociales crearon una gran comunidad que a día de hoy alcanza los dos millones y medio en Instagram.

De hecho, en 2020, Forbes la nombró como una de las influencers más importantes de España.

Su faceta de empresaria

Si Pombo ha llegado donde está a día de hoy ha sido, en parte, gracias a su buena visión para los negocios. A la creadora de contenido no le ha temblado el pulso a la hora de crear dos marcas de ropa: Tipi Tent y Name The Brand.

Además, colabora Agatha París, firma con quien tiene una línea de joyas. Y por si eso fuera poco, tiene su propio festival de música: el Suavefest.

Por otro lado, la pequeña de las Pombo es embajadora de muchísimas marcas y actualmente está dando el salto a la televisión participando en programas como 'El Desafío', 'El Hormiguero' o 'Mask Singer'.

Su influencia es real

La influencia de Pombo en sus seguidores es fácil de medir. Tan solo hace falta intentar conseguir alguna de las prendas de ropa que muestra en Instagram para darte cuenta de lo rápido que se agotan.

Y no solo pasa con la ropa. La marca de esmaltes de uñas NEONAIL ha explicado a NovaMás que cada color de uñas que elige, arrasa en ventas. Como ocurrió hace unas semanas con el naranja 'Spritz Mood', que al poco tiempo fue imposible de conseguir en su página web.

Su propia familia

Su éxito profesional va de la mano con el personal. María a día de hoy está casada con Castellano, con quien tiene un hijo en común, Martín, y una casa en propiedad que pronto venderán para embarcarse en una nueva aventura.

Además, pronto se convertirá también en tía, ya que su hermana Marta está esperando un bebé.

