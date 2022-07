María Castro muestra la cantidad de leche materna que es capaz de extraerse casi dos años después de ser madre

María Castro ha sorprendido a todos sus seguidores con la publicación de uno de sus últimos stories. La actriz se ha grabado mientras se extraía leche y, después de casi dos años (como ella misma detalla), ¡es sorprendente la cantidad que aún consigue producir su propio cuerpo! "Me parece increíble que después de 21 meses y más de un año de gira, esto siga así. La naturaleza…", explica en el Stories.

María Castro | Redes

María Castro, que tiene ya dos hijas, Maia y Olivia, se ha convertido en todo un ejemplo para sus seguidoras compaginando el trabajo y su faceta de madre. Una conciliación que, en ocasiones se hace cuesta arriba, y así lo muestra en su story, la actriz, con un toque de humor, comenta: "Lo de la cara de dormida no lo tengáis en cuenta, que el día de gira es el día que duermo".

Completamente volcada en la lactancia materna

Desde que sus pequeñas llegaron a su vida, María Castro se ha convertido en una fiel defensora de la lactancia materna. Con la simpatía que tanto le caracteriza, la actriz ha vuelto a hablar con gran naturalidad del tema mostrando la asombrosa cantidad de leche que continúa extrayéndose con un sacaleches 21 meses después de haber sido madre.

Desde el principio, la intérprete ha visibilizado muchos aspectos de su maternidad. Hace unos escasos meses, María Castro compartía con sus 700.000 seguidores en Instagram la diástasis abdominal que sufre tras sus dos embarazos. En aquella ocasión, optó por subir un vídeo de su abdomen. Una publicación en la que la actriz aclaró que "en lo que algun@s ven imperfección, yo veo naturalidad, realidad y un engranaje perfecto al que no dejo de dar las gracias".

La artista tuvo a sus dos hijas mediante cesárea y, en aras de despejar prejuicios sobre la misma, María Castró decidió compartir en Instagram una reflexión personal sobre un desafortunado comentario que le hizo una vecina: "El otro día una vecina del barrio que hacía un tiempo que no veía (con el Covid la gente sale menos), conoció a Olivia… Y después de mostrarse muy riquiña con la niña, no sentí que lo fuese tanto conmigo cuando hizo la siguiente pregunta… La pregunta: "¿y a esta la pudiste parir, o también eligió el camino fácil y fue cesárea?" Me quedé tan bloqueada que fingí prisa y tener que irme para darme así un tiempo para pensar en lo que me había preguntado y madurar la respuesta… Aunque la tengo clara: ¡por supuesto que la parí! ¡y no a una! ¡a dos! Quizás de la forma más agresiva que hay pero, la única posible según mis circunstancias".

Sin duda la actriz parece no tener ningún tipo de inconveniente en compartir experiencias y anécdotas sobre la maternidad. Además de su talento, la naturalidad con la que trata temas sobre le han valido para ganarse el cariño, apoyo y agradecimiento de sus seguidores en redes sociales.

Seguro que te interesa...

María Castro, en bikini: "Mi ombligo convertido ahora en timbre tras dos embarazos y una hernia"