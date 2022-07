María Castro impacta con su cuerpo en bikini a sus 40 años tras sus dos embarazos

El verano siempre puede ser una buena época del año para escapar de la rutina diaria. Tras un largo año de trabajo, María Castro ha estado unos días en Valencia junto a su familia, tal y como ella misma ha explicado en Instagram, la red social donde cuenta con más de 740 mil seguidores.

Así que, aprovechando esos días de desconexión, la actriz parece que se ha dado algún que otro chapuzón puesto que en sus últimos Stories se ha dejado ver en bikini y ¡qué tipazo! Tras haber sido madre dos veces, María Castro mantiene una forma física estupenda.

Además, en el vídeo la actriz explica una curiosidad que, seguramente, algunos de sus seguidores no sabían. La parte de arriba del bikini que luce María Castro está hecha con dos partes de abajo.

De hecho, ella misma lo explica: "El otro día salí con este bikini haciendo un Stories y hubo gente que me preguntó '¡qué mono!, ¿de dónde lo has cogido?', no es un bikini, son dos partes de abajo, lo que pasa que tenía mojadas las demás y me lo he colocado así. Ahora os enseño cómo se hace, es super fácil".

Con una prenda 'casera' y un cuerpo espectacular, María Castro se encuentra disfrutando del verano siempre que el trabajo se lo permite. Bien sea un chapuzón en la piscina o una escapada a Valencia, lo cierto es que la actriz puede presumir de la increíble forma física que tiene tras su maternidad.

María Castro, madre dos hijas

Maia y Olivia son las dos pequeñas que tiene la actriz junto a su marido, José Manuel Villalba. Maia cumplió el pasado mes de junio seis añitos y es la primogénita de la pareja. En cambio, Olivia cumplirá dos años el próximo mes de octubre.

María Castro suele compartir con sus followers algunos de sus planes en familia, declaraciones de amor a sus hijas y algunos de sus proyectos profesionales. Ahora, en esta época del año, la actriz aprovecha y, además, le da tips a sus seguidores sobre bikinis. Con una muy buena forma física y aparentemente de lo más feliz, Maria Castro disfruta de sus vacaciones en familia.

