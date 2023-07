Marc Bartra y Jessica Goicoechea, ¿han roto?: La detonante prueba que confirmaría su ruptura

En junio de 2022, se comenzó a especular sobre una posible relación entre Marc Bartra y Jessica Goicoechea. Los rumores de romance comenzaron pocos meses después de que el futbolista anunciase su ruptura con la periodista deportiva y madre de sus tres hijos, Melissa Jiménez. A pesar de que la pareja no se pronunciaba respecto a la unión que tenía, cada vez era más evidente que entre ellos había algo más que una amistad.

Pero no fue hasta el pasado mes de noviembre cuando se oficializó el noviazgo. Marc compartió en sus redes sociales un vídeo junto a la modelo en el que se podía observar como la influencer y él compartían una gran cantidad de momentos románticos. Una grabación que no estuvo mucho tiempo en el perfil del deportista ya que la borró a los pocos segundos, dando a entender que su publicación había sido un error. A pesar de que la pareja no se pronunció sobre ello, fue desde ese momento cuando dejaron de esconder su romance.

Durante este último año, y debido a la profesión de Marc, la pareja ha vivido una relación a distancia, la cual no ha supuesto un problema para ellos, ya que en numerosas ocasiones han encontrado tiempo para viajar y estar juntos. Hace unas semanas estuvieron disfrutando de unas vacaciones en pareja, pero ahora se ha comenzado a especular sobre una posible ruptura entre la pareja, como apuntan algunos detalles que han hecho saltar las alarmas sobre un posible distanciamiento.

En la época en la que vivimos actualmente, las redes sociales tienen un gran peso en nuestra vida, por lo que muchas ocasiones las acciones que realizamos en ellas muestran la realidad de nuestra vida y este ha sido el factor principal por el que se está rumoreando sobre una ruptura entre la modelo y el futbolista. Desde hace unos días, la pareja habría dejado de intercambiar 'likes' y comentarios en sus publicaciones, algo que antes realizaban con mucha frecuencia, pero el factor principal que podría confirmar la ruptura es que ambos han dejado de seguirse en Instagram.

Jessica Goicoechea no sigue a Marc Bartra en Instagram | Instagram

Marc Bartra ha dejado de seguir a Jessica Goicoechea | Instagram

Un supuesto distanciamiento que se habría producido repentinamente, ya que a principios de julio la modelo tuvo unas bonitas palabras para su novio durante el desfile de las carrozas del Orgullo LGTBIQ+ en Madrid.

Pero tras los últimos gestos en redes sociales, parece que se ha producido un distanciamiento entre ambos. Por el momento, ni Marc ni Jessica se han pronunciado respecto a los rumores de ruptura que rondan en torno a su relación.