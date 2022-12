La madre de Jessica Bueno, su mayor apoyo tras su separación de Jota Peleteiro

Este pasado mes de noviembre culminaba con el divorcio de Jessica Bueno y Jota Peleteiro tras nueve años juntos y dos hijos en común. Un secreto a voces que confirmó el exfutbolista a modo unilateral con un comunicado al que, días más tarde, se sumaba la modelo omitiendo "los dos meses de separación física".

Ahora que ambas partes han hecho público el fin de su matrimonio, la expareja dará comienzo a un nuevo capítulo de su vida del que poco se sabe salvo que la joven podría volver a su tierra natal, Sevilla, y que el gallego está volcado en los negocios en los que se aventuró tras colgar sus botas este pasado año.

Un nuevo camino en el que, centrada en quererse "para poder querer mucho más", Jessica Bueno no solo ha encontrado refugio en los caballos sino también en su familia. Especialmente en su madre, Loli Álvarez, que ha puesto rumbo a Bilbao para estar al lado de su hija en estos delicados momentos.

La sevillana se ha decantado por un "día de cine con mamá" como herramienta infalible para disfrutar de una agradable jornada con la que evadirse un poquito de la realidad, tal y como vemos en el selfie de madre e hija que ha compartido a través de sus Instagram Stories.

Jessica Bueno y su madre, Loli Álvarez | Instagram (jessica_bueno)

Un plan de lo más especial para la influencer no solo por la compañía de su progenitora, que se ha mostrado como su mayor apoyo, sino también por el hecho de que, tal y como la propia Jessica ha confesado, no recuerda la última vez que acudió al cine a ver una película que no fuese infantil.

Jessica Bueno en el cine | Instagram (jessica_bueno)

