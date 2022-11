La madre de Iñaki Urdangarin, Claire Liebaert, asegura que la infanta Cristina se ha interesado por su ex

Novedades respecto al estado de salud de Iñaki Urdangarin. Fue el pasado viernes cuando el portal Vanitatis reveló que el exmarido de la infanta Cristina se había roto el codo tras sufrir una caída cuando practicaba deporte en su Vitoria natal. En un primer momento su entorno cercano aseguraba que el 'accidente' "no había sido grave pero sí aparatoso", y explicaba que el ex jugador de balonmano, que se había tomado este nuevo contratiempo con "paciencia", todavía no sabía si tendría que ser operado o no de la fractura.

Pues bien, este fin de semana ha sido el diario El Español el que ha dado nueva información respecto a la desafortunada lesión de Urdangarin, que finalmente ha tenido que pasar por quirófano y ser intervenido de urgencia por la forma en la que el codo ha sufrido tras el golpe.

Una operación en la que el excuñado del rey Felipe VI ha estado acompañado en todo momento por su pareja, Ainhoa Armentia, como nos ha contado Claire Liebaert. Siempre discreta, la madre de Iñaki confirma esta intervención, explica que ha tenido lugar en Vitoria y desvela que su hijo se encuentra "bien, mejor".

Indicando que ahora el exjugador de balonmano tendrá que guardar reposo: "Sí, con cuidado" afirma. La exsuegra de la Infanta también asegura que doña Cristina se ha interesado por el estado de su exmarido tras su aparatosa caída, aunque ha preferido no entrar en detalles sobre la llamada que la ex duquesa de Palma habría hecho al padre de sus hijos tras enterarse de su lesión.

Por último, Claira se ha limitado a asentir con la cabeza cuando le hemos preguntado si Ainhoa es quien está al lado de Iñaki en estos momentos, aunque visiblemente incómoda ha admitido que no quiere decir nada sobre la novia de su hijo: "No quiero hablar nada más por favor". Sus declaraciones al completo en el vídeo principal de la noticia.

